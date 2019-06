In cerca di identità | un giovane su 40 si definisce transgender

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Manila Alfano Cento ragazzi su 5mila si sono dichiarati "fluidi". Ma parlarne è ancora difficile Si definiscono fluidi. Ragazzi indisessuale. Lo hanno chiesto a cinque mila ragazzi dell'ultimo anno di liceo sparsi un po' in tutta Italia, Veneto, Puglia, Campania. E più di 100 si sentono sessualmente fluidi; circa 1 su 40, si. I ragazzi italiani più degli stranieri. Più dei giovani americani o dei giovani europei loro coetanei. «Se da un lato ci sono i dati ufficiali, quelli che emergono dalle associazioni alle quali le personesi rivolgono per un supporto, dall'altro la nostra indagine fa emergere una realtà sommersa, molto più vasta, che fatica a venire alla luce: il coming out è ancora oggi un percorso doloroso e complesso». A dirlo è l'endocrinologo dell'Università di Padova Carlo Foresta, illustrando la fotografia ...

massimogiorgi5 : @giorni_strani Il leccaterga del tra-passato Zucconi? Vuoi scherzare? Ora, orfano di tanto spiro, cerca una sua ide… - acotrozzi : ????NONNO NET???? cerca casa Salvato dal canile in procinto di chiudere di Andria. Net era uno dei tanti cani senza no… - PPANthebrief : #bandi L'@IBACNER cerca idee per #rigenerare i territori colpiti dal #sisma2012. Obiettivo, valorizzare e restituir… -