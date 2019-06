Giovane muore dopo aver rifiutato la chemio | condannati i genitori | la convinsero a

Tragedia a Cala Mazzo di Sciacca - muore un Giovane di 23 anni : Una Tragedia si è consumata oggi a Cala Mazzo di Sciacca dove è morto un ragazzo di 23 anni. Cala Mazzo di Sciacca è una baia all’interno della riserva dello Zingaro in territorio di Castellammare del Golfo. A perdere la vita è stato un turista svedese di 23 anni. Broralbin Karlostrom è morto a causa di un annegamento. Sono risultati inutili i tentativi di rianimazione da parte di alcuni bagnanti che hanno assistito alla Tragedia e che ...

Travolto da un'auto durante un posto di blocco - muore Giovane carabiniere di Sulmona : L'Aquila - Un carabiniere è stato Travolto e ucciso la notte scorsa da un'auto a un posto di controllo. L'episodio poco prima delle 3, a Terno d'Isola (Bergamo). Vittima un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 anni, nato a Sulmona (L'Aquila), padre di una bimba che vive in Abruzzo. Un'utilitaria lo ha trascinato per una cinquantina di metri: è morto sul colpo. Al volante un cuoco ...

Stava tornando a casa dopo il lavoro! Arezzo - Giovane pizzaiolo muore in un incidente : Un giovane papà ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel weekend nell'Aretino. La vittima è Shpetim Halili, trentacinquenne di origini albanesi da anni residente in Italia, sposato e padre di un bambino di un anno e mezzo. La dinamica dell’incidente mortale non è ancora chiara. L’uomo dopo il lavoro Stava percorrendo la strada regionale 71 da Arezzo verso Capolona, dove viveva, in sella a uno scooterone quando è avvenuto lo ...

Bologna - Giovane insegnante calabrese muore in un tragico incidente stradale : Una giovane insegnante calabrese ha perso la vita a causa di un drammatico incidente stradale mentre si trovava nella città di Bologna. La donna stava viaggiando a bordo della sua autovettura insieme a suo figlio di soli 6 anni, quando probabilmente a causa di un malore è andata a sbattere in modo drammatico contro un albero posto in un'aiuola. Il figlio è rimasto fortunatamente illeso. Per lei invece, nonostante il tempestivo soccorso dei ...

Ascoli Piceno - schianto frontale tra due auto : muore Giovane papà : Gianni Filiaci, un cuoco di quarantuno anni, è morto in un incidente stradale lungo la Valmenocchia, in territorio di Massignano (Ascoli). L'uomo era alla guida di una Peugeot che, per cause al vaglio dei carabinieri, è andata a sbattere frontalmente contro una Volkswagen Golf, proveniente in senso opposto.

Napoli - il triste esordio del Giovane Gaetano : lui debutta in A e la nonna muore durante la festa : Il debutto nel massimo campionato è il punto di arrivo di una lunga scalata, il primo frutto raccolto dopo la faticosa semina, l' attimo in cui il futuro da sempre sognato diventa possibile, più vicino, reale. L' emozione invade il debuttante mentre calpesta un prato di A ma anche chi lo ha accompag

Roma - Giovane papà di Caserta cade in un pozzo e muore annegato : lascia 2 bimbi : Un'altra di quelle tragedie di cui non si vorrebbe mai avere notizia ma che purtroppo bisogna riportare e che riguarda la morte di una giovane persona. Il dramma, questa volta, è avvenuto in provincia di Roma ma coinvolge in qualche modo anche la comunità di Caserta, zona della quale la vittima era originaria. Si tratta dell'appena trentunenne Enrico Saulle, giovane padre di due bambini, caduto all'interno di un pozzo mentre stava lavorando. ...

Napoli - muore un altro Giovane : Gianluca si spegne a 28 anni a causa di un'infezione : L'ennesima vicenda in cui a perdere la vita è una giovane persona. L'episodio, questa volta, si è verificato in provincia di Napoli, precisamente nel quartiere Pianura, dove il giovane Gianluca Iacomino di appena ventotto anni, si è spento improvvisamente nei giorni scorsi a causa di un problema di salute che lo ha colpito. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, al ragazzo pare si sia ripresentato un problema di cui aveva già ...

Cronaca dal nord ovest. Giovane 35nne muore facendo jogging : Incredibile tragedia a Novara: un Giovane di 35 anni è morto per strada mentre stava facendo jogging in una via del quartiere di Porta Mortara, via Gorizia. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, ...

Napoli - muore durante il matrimonio : si spegne Giovane donna nel corso del ricevimento : L'ennesima tragedia riguardante il decesso di una giovane persona, purtroppo, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Trecase. La vittima è una donna di appena quarantasei anni, Angela Manfredonia, residente nel paese di Sarno, nel salernitano, che si è improvvisamente accasciata al suolo nel corso dei festeggiamenti di un matrimonio. Mentre stava ballando assieme agli altri presenti, ...

Dramma sull'autostrada della Cisa : muore un Giovane motociclista : Gravissimo incidente pochi minuti fa sull'autocamionale della Cisa. Intorno alle 15,15 un giovane centauro stava guidando in autostrada quando, per cause ancora da accertare, all'ingresso della ...

Precipita elicottero Muore Giovane manager : Già pilota di auto e grande appassionato di motori, Alessandro si era laureato in economia e commercio all'università di Parma e aveva iniziato a lavorare nel 2004 alla «Cellular line» come direttore ...

Il dolore alla gamba e la scoperta choc : muore per tumore il Giovane calciatore Samuele Vispo : Aveva appena 14 anni e un anno fa aveva scoperto di essere stato colpito da un tumore, che si era manifestato con un forte dolore a una gamba. Era stato curato a Padova, Milano e Marsiglia, ma per il giovane calciatore della Godigese Calcio non c'è stato nulla da fare. La comunità trevigiana di Castello di Godego piange Samuele Vispo, stroncato da una malattia incurabile. Aveva appena 14 anni ed un anno fa aveva scoperto di essere stato ...

Capoverde - muore un Giovane cooperante italiano : È morto a Capoverde in circostanze ancora da chiarire, su cui gli inquirenti stanno indagando. Il giovane cooperante fiorentino, David Solazzo, lavorava per la Ong toscana Cospe, che ha dato l’annuncio della sua scomparsa attraverso il suo sito: «David si trovava a Capoverde per coordinare per la nostra Ong il progetto Rotas de Fogo, portando avanti azioni per il rafforzamento del turismo rurale e sostenibile nell’Isola di Fogo». Il cooperante, ...