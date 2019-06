Destiny 2 | Bungie sta per apportare modifiche alle microtransazioni con l' arrivo di Ombre

Svolta shock per Destiny 3 : Bungie cancella tutto per la rinascita gratuita di Destiny 2? : Sono tanti, addirittura tantissimi, a guardare a Destiny 3 come ad un prodotto assai importante - e forse fondamentale - per il futuro di Bungie. Dopo aver interrotto a sorpresa e prima del tempo il suo accordo con il colosso Activision, la compagnia americana si è infatti "riappropriata" del suo franchise più longevo, riprendendo in mano le redini di un progetto partito con tutti i crismi e purtroppo sprofondato in un periodo di crisi nera. ...

Destiny 2 Anno 4 dipenderà dai giocatori - la particolare scelta di Bungie : Il secondo Anno dei contenuti di Destiny 2 si appresta ad avviarsi verso la sua naturale conclusione, con lo sparatutto in salsa fantascientifica che, nel corso del prossimo mese di settembre, darà il via all'Anno tre con l'attesa nuova espansione Shadowkeep. Sarà un Anno cruciale per il titolo di Bungie, dal momento che l'esordio di Google Stadia vedrà proprio lo sparatutto divenire parte fondamentale del processo di diffusione della nuova ...

Destiny 2 : a giugno Bungie terrà un evento dedicato al futuro del titolo : Bungie è attualmente al lavoro per la pubblicazione di Penumbra, il nuovo DLC di Destiny 2 che metterà la parola fine al Pass Annuale de I Rinnegati, tuttavia lo studio guarda già al futuro della serie e presto condividerà con i fan tutte le relative informazioni.Tramite un post sul suo profilo Twitter, Bungie ha invitato i fan a partecipare ad un particolare evento in cui sarà svelato il prossimo capitolo di Destiny 2, ovvero giovedì 6 giugno ...

Destiny 2 pronto a una nuova era? Grandi piani per Bungie : Mancano ormai pochi mesi alla fine della seconda annata di contenuti di Destiny 2, lo sparatutto in salsa Sci -Fi di Bungie. Accantonate le problematiche e le critiche ricevute durante i primi dodici mesi di carriera videoludica, il titolo ha saputo riscattarsi e far ricredere la propria community, con un cambio di rotta che ha nuovamente riportato ai suoi livelli standard la qualità della produzione. Ovviamente dopo un secondo anno ...

Destiny 2 : Battle.net rimuove i riferimenti ad Activision - mentre Bungie si prepara a discutere della "nuova era" : Tramite l'ultimo aggiornamento Battle.net ha rimosso i riferimenti ad Activision da Destiny 2, proprio ora che Bungie è pronta a discutere della "nuova era".Come probabilmente ricorderete, a gennaio Bungie si è separata da Activision Blizzard dopo otto anni. Ciò ha permesso allo studio anche di ottenere i pieni diritti di pubblicazione del franchise Destiny.Quando le due compagnie erano ancora legate, la versione PC di Destiny 2 venne pubblicata ...