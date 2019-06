Alle 16 una diretta imperdibile con Judgment

Ciclismo - European Games 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Davide BAllerini capitano di una squadra esperta : Seconda edizione per gli European Games, la manifestazione multidisciplinare che si ispira ai Giochi Olimpici, dedicata al Vecchio Continente. Ci si sposta verso la Bielorussia, a Minsk: appuntamento da venerdì 21 a sabato 30 giugno. In programma c’è anche il Ciclismo su strada che vedrà in programma domenica 23 giugno la prova uomini élite in linea e martedì 25 giugno la prova a cronometro. Andiamo a scoprire nel dettaglio la Nazionale ...

Il Tribunale dell’UE ha confermato che Adidas non può registrare come marchio le sue caratteristiche tre strisce parAllele : Il Tribunale dell’Unione Europea (l’organo di primo grado della Corte di giustizia dell’Unione) ha confermato la nullità del marchio Adidas, sostenendo che le tre strisce parallele che sono applicate sui prodotti dell’azienda di abbigliamento tedesca non sono sufficientemente distintive per

Una vita - puntate 19-20 giugno : Blanca ritiene il compagno Diego Alleato di Ursula : Prosegue le avventure dei protagonisti della soap opera 'Una vita', ideata da Aurora Guerra che regala nuove emozioni al pubblico. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 giugno svelano che Blanca non rinuncerà all'idea che il figlio possa essere nascosto da Ursula. La giovane donna penserà di aver fatto delle giuste valutazioni dopo aver trovato nella casa di Ursula un vestito corrispondente a un nascituro. La compagna di Diego crederà ...

Basket - Venezia imbriglia Sassari e Pozzecco è una furia : “Andate affanc…”. Dinamo spAlle al muro : l’analisi : Il bello (e il brutto, forse) del Basket è tutto lì, quando a 3 minuti e spiccioli dalla fine della partita Sassari fa ballare Venezia come mai aveva fatto prima: dentro, fuori, Mcgee libero da dietro l’arco per il -1. Niente, palla sul secondo ferro. Dall’altra parte la Reyer sale senza spingere, un passaggio, Daye da 8 metri: canestro. Più 7. Tempo per recuperare, quando mancano poco meno di 180 secondi, ci sarebbe anche. Ma per ...

Mourinho sul futuro : “mi vedo Allenare una Nazionale” : “Mai dire mai, ma mi vedo più in nazionale che in club”. Sono le dichiarazioni di José Mourinho che parla così sul suo futuro nel corso di un’intervista a ‘Eleven Sport’. “Vorrei partecipare ad un Europeo o ad un Mondiale, è questo ciò che mi manca. Vorrei provare, ma non necessariamente con il Portogallo”, aggiunge l’ex tecnico, tra le altre, di Inter e Real Madrid. Nelle ultime settimane ...

Terremoto Giappone oggi 18 giugno 2019 : magnitudo e danni - Allerta tsunami : Terremoto Giappone oggi 18 giugno: magnitudo e danni, allerta tsunami Terremoto Giappone 18 giugno 2019 – Non è la prima volta che accade (qui un nostro articolo a proposito di un altro evento sismico) e non sarà l’ultima che il Giappone trema a causa di forte scossa di Terremoto. Tra i primi a dare la notizia è arrivata la redazione di Japan Times tramite il proprio account twitter. Terremoto Giappone e allarme tsunami La ...

Giappone - scatta l’Allerta tsunami. L’allarme dopo sisma magnitudo 6.8 : In Giappone è stato diffuso un allarme tsunami dopo il potente terremoto che ha colpito il Paese. L’epicentro del terremoto in mare ha innescato L’allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nel Giappone settentrionale alle 21.22 locali – le 15.22 in Italia – con epicentro nella prefettura di Niigata. Lo ha reso noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato l’allarme tsunami, misurando l’intensità della ...

Terremoto di magnitudo 6.5 in Giappone : diramata l’Allerta tsunami : Il sisma è stato registrato nella prefettura di Yamagata. Le autorità hanno diramato l’ordine di evacuazione per i residenti lungo la costa.Continua a leggere

Giappone - Allerta tsunami. L’allarme dopo il sisma nel nord-ovest : In Giappone è stato diffuso un allarme tsunami dopo il potente terremoto che ha colpito il Paese. Il terremoto di magnitudo 6.8 ha scosso il nord-ovest del Giappone, con epicentro in mare, innescando L’allarme tsunami. L'articolo Giappone, allerta tsunami. L’allarme dopo il sisma nel nord-ovest proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto di magnitudo 6.8 in Giappone : diramata l’Allerta tsunami : Un Terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso il nord-ovest del Giappone, con epicentro in mare, innescando l'allarme tsunami. La scossa è stata registrata nella prefettura di Yamagata quando erano le 22 e 22 locali, cioè le 15 e 22 in Italia. L'ipocentro del Terremoto è stato individuato a 10 chilometri di profondità.Subito dopo la rilevazione del violentissimo sisma, è scattato l’ordine di evacuazione per i residenti lungo la costa. Sotto ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Giappone - e c’è un’Allerta tsunami : Martedì c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito la regione di Yamagata, a nord della capitale Tokyo. La scossa è stata registrata alle 22:24, quando in Italia erano le 15.24. L’Agenzia metereologica del Giappone ha diffuso un’allerta

Giappone - Allerta tsunami - dopo sisma 6.8 : 15.45 Un terremoto di magnitudo 6.8 ha scosso il nord-ovest del Giappone. L'epicentro è stato nel mare. E' stato lanciato l'allarme tsunami.

Giappone - Allerta tsunami dopo sisma 6.8 : 15.45 Un terremoto di magnitudo 6.8 ha scosso il nord-ovest del Giappone. L'epicentro è stato nel mare. E' stato lanciato l'allarme tsunami.

Mohamed Morsi è morto in tribunale : massima Allerta in Egitto : E’ scattata la massima allerta in Egitto a seguito della morte dell’ex presidente Mohamed Morsi. Il politico di 67 anni