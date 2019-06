Al via la seconda prova di Maturità | è l' anno della prova mista

Maturità 2019 - seconda prova al via : per il classico Tacito e Plutarco : Problema sul condensatore allo scientifico, mentre dall'autoritratto al selfie è la traccia per i maturandi all'artistico

Esame di maturità 2019 - al via la seconda prova : Tacito e Plutarco al Classico : Da Tacito al condensatore, passando per Plutarco e lo sbarco sulla Luna. Via alla seconda prova dell'Esame di maturità 2019. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161...

Esame di maturità 2019 - al via la seconda prova : fisica e la doppia versione latino-greco lo scritto multidisciplinare fa paura : Il Miur pochi minuti fa ha pubblicato il codice del plico telematico sul proprio sito www.miur.gov.it, e sui profili social. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161 per 26.188...

Ciclismo - Adriatica Ionica Race 2019 : cinque tappe in programma e grandi squadre al via della seconda edizione : È stata presentata oggi a Mestre la seconda edizione della Adriatica Ionica Race, breve corsa a tappe del calendario Europe Tour che si svolgerà dal 24 al 28 luglio. Dopo l’esordio positivo dello scorso anno, la corsa ideata da Moreno Argentin torna sulle strade di Veneto e Friuli Venezia Giulia con cinque tappe in programma. La prima frazione si snoderà su un circuito cittadino a Mestre, poi si svolgerà la Favaro Veneto-Grado. Ci saranno poi ...

Milano : al via seconda fase processo partecipativo biopiattaforma Sesto S. Giovanni (2) : (AdnKronos) - L’incontro di fine giugno sarà l’occasione per Nimby Forum di presentare al pubblico alcune delle più illustri best practice di comitati consultivi e Residential Advisory Board che hanno caratterizzato a livello nazionale esperienze nate con il medesimo obiettivo. "Quando nel 2016 abbi

Milano : al via seconda fase processo partecipativo biopiattaforma Sesto S. Giovanni : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - La biopiattaforma di Sesto San Giovanni entra nella seconda fase del processo partecipativo. Il progetto di simbiosi industriale che unirà in un polo green e carbon neutral innovativo il depuratore del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metrop

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Anna Remondini conquista il titolo - seconda Silvia Stibilj : La prima volta non si scorda mai. Anna Remodini ha conquistato il primo titolo in carriera nella specialità del Solo Dance ai Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). Nella prima, storica, edizione della rassegna tricolore in cui è entrato in vigore il sistema di punteggio Rollart, l’atleta allenata da Lorenza Residori ha letteralmente ...

4 Hotel : al via stasera la seconda stagione del programma condotto da Bruno Barbieri : Ricomincia la sfida tra gli albergatori italiani. Nella prima puntata lo chef stellato decreterà la miglior struttura turistica in Puglia.

Festa della Costituzione - a Chiusi il via alla seconda edizione. Tra gli ospiti De Siervo - Azzariti e Carla Nespolo : Via alla seconda Festa della Costituzione, organizzata dai circoli Anpi della Valdichiana. Il festival si tiene a Chiusi (Siena) dal 31 maggio al 2 giugno e tra gli ospiti ci saranno Ugo De Siervo, Anna Finocchiaro, Christian Raimo, Giulio Cavalli, Carla Nespolo, Ugo Foà, Gregorio De Falco, Gaetano Azzariti, Vauro e don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro (Pistoia). Oltre al giornalista del fattoquotidiano.it Diego Pretini che coordinerà un ...

Concorso scuola : in arrivo il bando per la primaria - via libera al Pas per la secondaria : Soltanto la scorsa settimana i sindacati legati al mondo scolastico avevano inoltrato al Ministro dell'Istruzione una proposta riguardo alla formazione ed al reclutamento degli insegnanti con tre anni di servizio (36 mesi). Ebbene il Ministro Bussetti ha risposto positivamente e ha deciso - dunque - di concedere il lascia passare per il Pas, e cioè il percorso abilitante straordinario riservato ai docenti con tre annualità di lavoro. Tale ...

90 Special di Nicola Savino - niente seconda edizione : rinviato - motivo : 90 Special, niente seconda edizione: il programma condotto da Nicola Savino rinviato a data da destinarsi, il motivo Che fine ha fatto 90 Special? La trasmissione televisiva condotta da Nicola Savino, la cui prima edizione è andata in onda su Italia 1 dal 17 gennaio al 22 febbraio 2018, avrebbe dovuto tornare a maggio 2019, cioè […] L'articolo 90 Special di Nicola Savino, niente seconda edizione: rinviato, motivo proviene da Gossip e Tv.

Giro d’Italia 2019 - Ackermann beffa Viviani in volata e vince la seconda tappa : Appuntamento con la prima vittoria italiana rimandato al Giro d'Italia 2019. A trionfare nella seconda tappa della 102a edizione della corsa in rosa, la Bologna-Fucecchio di 205 km, è stato il tedesco Pascal Ackermann. Il classe 1994 del team Bora-Hansgrohe ha beffato in volata l'azzurro Elia Viviani, con l'australiano Caleb Ewan terzo. La maglia rosa del leader della classifica generale resta sulle spalle dello sloveno Primoz Roglic che si è ...

