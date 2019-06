A breve Sarri potrebbe volare in Grecia per un summit con Ronaldo

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Oggi, presso la sala Gianni e Umberto Agnelli, alle ore 11:00 la Juventus presenterà Maurizioalla stampa. La curiosità su ciò che dirà è tanta, ma è ancora più grande l'attesa di vedere con quale assetto si presenterà in campo la nuova Juve. Sia il club che il nuovo allenatore sono consapevoli che si dovrà ripartire dalla punta di diamante dell'organico che risponde al nome di Cristiano. A tal proposito l'ex Napoli avrebbe già parlato con il penta pallone d'oro telefonicamente, ma per discussioni importanti occorre un incontro vis a vis e sembrerebbe che quest'evento sarebbe in programma proprio nel weekend e dintorni. Al momento CR7 sarebbe in vacanza a Costa Navarino, località greca dove il potoghese ama rilassarsi in compagnia di Georgina, del figlio Cristiano Junior e del fratello Hugo. Il "Westin Resort" è un hotel speciale perchè offrirebbe al giocatore la giusta ...

Massi_Dubai : RT @Brigate_Azzurre: Da comandante ad affiliato 'ndranghetista il passo è stato breve. Mi raccomando, Maurizio: ora attento ai viadotti, lì… - kingdeltrigg : RT @TimOrmezzano: Aria di contestazione per il #Sarri Day alla #Juventus. I tifosi bianconeri della curva sud avrebbero preparato “un’accog… -