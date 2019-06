15 anni senza Tom Benetollo

Giochi Senza Frontiere dopo 20 anni torna in Tv con Ilary Blasi : Indiscrezioni rivelano che la moglie di Totti si sta preparando a condurre lo storico format televisivo.

Cristina Plevani senza veli su Instagram a 47 anni : Bellissima e sexy Cristina Plevani si immortala a 47 anni senza veli su Instagram. Erano gli anni Duemila quando Cristina entrò nella casa del Grande Fratello per la prima (e indimenticabile) edizione del reality. Con lei c’erano Rocco Casalino, Marina La Rosa e Pietro Taricone – per citarne alcuni – personaggi entrati nella storia della tv per aver preso parte a quello che all’epoca era considerato un vero e proprio esperimento ...

MotoGp – Crutchlow e le richieste di Lorenzo alla Honda - Cal senza peli sulla lingua : “chiediamo le stesse cose da anni” : Crutchlow senza peli sulla lingua: le parole del britannico sulle richieste di Jorge Lorenzo per rendere la Honda più facile da guidare Cal Crutchlow è noto per dire senza problemi e senza peli sulla lingua sempre quello che pensa. Il pilota della LCR Honda, a seguito delle richieste di Jorge Lorenzo alla Honda, per rendere la moto più facile da guidare e dunque poter lottare in pista con i rivali, ha voluto dire la sua con estrema ...

Prova la moto di un amico senza casco : Daniele si schianta contro un muretto e muore a 24 anni : Aveva da poco chiesto a un suo amico di poter Provare la sua motocicletta. Lui ha annuito, senza pensare minimamente a quello che sarebbe accaduto da lì a pochi minuti. Daniele Saraullo, 24 anni, dopo aver messo in moto e aver fatto un primo giro si è schiantato contro la recinzione di una casa, perdendo la vita.

Cosenza - ragazzina di 13 anni palpeggiata per strada da un 29enne : Un 29enne, originario della Guinea, è stato arrestato per il reato di atti sessuali con minore. La denuncia delle molestie è partita dal padre della vittima. Il ragazzo, senza fissa dimora e senza documenti, era giunto a Lampedusa il 3 novembre 2016. È stato identificato grazie alle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

A Cosenza immigrato irregolare palpeggia bimba di 13 anni : Arrestato un 29enne della Guinea per atti sessuali con minore. Era sbarcato a Lampedusa nel 2016 e aveva chiesto la protezione internazionale. Un immigrato irregolare della Guinea è stato arrestato per aver palpeggiato una bimba di 13 anni in una zona centralissima di Cosenza. Il fatto è avvenuto lo scorso 13 giugno, intorno alle 19, in una delle vie più frequentate della città. La ragazzina stava tornando a casa quando è ...

Ti ho voluto tanto bene! La scelta di Giovanni Ciacci lascia i fan senza parole : Dopo sei anni al servizio dei tutorial, dei cambi look e delle rubriche di moda e gossip, Giovanni Ciacci ha preso una decisione drastica. La sua carriera è stata costellata da successi, ma è diventato famoso al pubblico televisivo grazie alla sua rubrica di stile a ”Detto Fatto”, il programma del pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, che lo scorso settembre ha raccolto il testimone da Caterina Balivo. --Dal 2013 opinionista di Detto ...

Cosenza : minacce e violenze fisiche - divieto di avvicinamento per uno stalker di 33 anni : Una giovane donna originaria di Cosenza, per diverso tempo ha subito minacce ed è stata aggredita verbalmente e fisicamente da uno stalker, anche lui originario di Cosenza di 33 anni. L’uomo, dopo quanto dichiarato dalla donna, ha rimediato un divieto di avvicinamento nei confronti della vittima. Pedinamenti, messaggi offensivi, minacce fisiche e verbali e aggressioni. È accaduto a Cosenza, dove una giovane donna dopo esse stata vittima di uno ...

35 anni senza Enrico Berlinguer : l’11 giugno 1984 morì lo storico leader del Pci : Enrico Berlinguer, lo storico leader del Partito comunista italiano, morì l'11 giugno 1984 a seguito di un ictus che lo colse durante un comizio di piazza. A 35 anni dalla scomparsa ripercorriamo le tappe fondamentali della vita del segretario del Pci, dal rapporto con Togliatti alla guida del Partito comunista. Ancora oggi, resta una delle figure più apprezzate della politica italiana, rispettato dagli avversari e amato dai suoi ...

Bianca Guaccero : "Attacchi di panico a 14 anni - senza tabù mi sarei sentita meno fuori dal mondo" : La conduttrice ha attraversato un momento difficile quando era adolescente, ma da ogni momento di crisi ha ricevuto doni...

Emma Bonino - vent'anni senza vincere niente ma con il record di poltrone : «Però la Bonino è brava». Lo si sente dire ogni volta che si avvicinano le elezioni o quando c' è da assegnare una poltrona. A partire da quella di presidente della Repubblica. «Però la Bonino è brava». Come dire: certe sue idee possono anche non piacere, ma come si fa a parlare male di lei? Una de

F1 - GP Canada 2019 : problema idraulico sulla Mercedes di Hamilton. Il britannico sarà al via senza penalità : Un piccolo brivido in casa Mercedes a pochissimo dal via del GP del Canada 2019, settimo round del Mondiale di F1. sulla vettura del britannico Lewis Hamilton è stata riscontrata una perdita idraulica. Un problema che, comunque, i tecnici del team di Brackley hanno subito individuato ed ora sono a lavoro per effettuare le riparazioni. Pertanto, la partecipazione di Lewis a questa corsa non è a rischio e non ci saranno penalità, tuttavia resta da ...

Corrado e basta. Vent'anni senza il conduttore che chiamavamo per nome : Per Totò era lo Scognomato. Per gli italiani era semplicemente Corrado, con quel Mantoni aggiuntivo che non faceva altro che disorientare il pubblico. E così accadde vent’anni fa, quando annunciarono che Corrado Mantoni se n’era andato. “Ma chi?”, fu la reazione istintiva di tutti. “Il papà della Corrida”. Solo in quel momento capimmo e realizzammo.L’8 giugno 1999 Corrado ci lasciava e assieme a lui se ne andava e un modo unico e forse ...

De Laurentiis da Malta : “Unico club senza rivoluzioni! Ancelotti altri due anni con noi. Prima le cessioni poi un attaccante e un terzino sinistro!…” : Leggi dichiarazioni di De Laurentiis sul mercato, l’esame è tanto altro Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell’assemblea Eca a Malta è stato intervistato da TMW. Ecco alcune dichiarazioni: “L’estate è lunghissima, siamo l’unico club che non ha subito rivoluzioni interne. Ancelotti ce l’abbiamo per altri due anni e Prima di comprare dobbiamo pensare alle uscite”. terzino E ...