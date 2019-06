SKY – Napoli | James in pugno! Offerta ufficiale per Almas Verdi e Hysaj in uscita Il

SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas - si insiste per Manolas : il punto” : SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas, si insiste per Manolas: il punto” SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas, si insiste per Manolas: il punto”. Segnali positivi per l’ attaccante colombiano. Secondo il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il Napoli ha fatto una Offerta per Elmas del Fenerbahce ed insiste per Manolas, ...

SKYSort : Ospina è ufficialmente un calciatore del Napoli : Sky Sport conferma che il Napoli ha riscattato David Ospina dall’Arsenal. Il portiere colombiano è attualmente impegnato in Brasile per la Copa America, ma la società azzurra non ha perso tempo e, come chiesto da Ancelotti, ha ne ha ufficializzato i passaggio. De Laurentiis avrebbe esercitato il diritto di riscatto pattuito con l’Arsenal, versando nelle casse della società inglese 4 milioni di euro. L'articolo SkySort: Ospina è ...

SKYSport : C’è l’ok di Manolas per il Napoli - De Laurentiis tratta con Pallotta per chiudere : Manolas potrebbe essere un altro affare chiuso dal Napoli. Secondo quanto riporta SkySport, le parti avrebbero raggiunto un accordo. Il difensore greco sarebbe il sostituto per Albiol che ha deciso di salutare il Napoli e tornare in Spagna Resta da trovare, però, l’intesa con la Roma che, tuttavia, potrebbe essere sopravanzata dietro il pagamento della clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro. De Laurentiis tratta con Pallotta per ...

SKY – Napoli - accordo per Lozano : maxi offerta al Psv e al giocatore. La Roma chiede Mertens. Le ultime : SKY – Napoli, accordo per Lozano: maxi offerta al Psv e al giocatore. La Roma chiede Mertens. Le ultime SKY – Napoli, accordo per Lozano: maxi offerta al Psv e al giocatore. La Roma chiede Mertens. Le ultime notizie di calciomercato faranno di sicuro sorridere i tifosi azzurri. Si parla di una doppia maxi offerta ad Hirving Lozano e al Psv. Mentre il possibile addio di Albiol mette il club azzurro nelle condizioni di cercare ...

SKY : “Pressing del Napoli su Lozano - la situazione” : Il preferito di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, per potenziare l’attacco, è sempre lo stesso: Hirving Lozano! Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, ci sarebbe in atto un pressing notevole da parte del Napoli per convincere sia l’entourage del giocatore (il cui agente, lo ricordiamo, è Mino Raiola) sia il PSV che chiede almeno 45 milioni. Aurelio De Laurentiis sa bene che il suo allenatore vuole Lozano più di ...

SKY Sport si tinge di rosa con il mondiale femminile. Il 5 luglio speciale Maradona sull'arrivo al Napoli : L’estate di Sky Sport si tinge di rosa. Dal 7 giugno al 7 luglio la piattaforma satellitare trasmetterà tutte le 52 partite del mondiale femminile di calcio, di cui 37 in esclusiva. Il canale dedicato sarà Sky Mondiali (202), con un’attenzione particolare che verrà ovviamente rivolta alle azzurre.Le telecronache della Nazionale saranno affidate ad Andrea Marinozzi e Carolina Morace. Gaia Brunelli e Martina Angelini commenteranno invece gli ...

SKY – Napoli-Zapata - accordo trovato - ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… : SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. Valzer di punte per l’ attacco azzurro. Gianluca Di Marzio annuncia grosse novità per ciò che concerne il calciomercato del Napoli. Se il Valencia chiede troppo per il giovane attaccante Rodrigo ecco che il club partenopeo si lancia sull’ ex ...

SKY - Trippier – Napoli : “C’era l’accordo di massima - ma al momento è saltato - i dettagli” : La redazione di Sky Sport ha registrato una brusca frenata sulla trattativa per Trippier. Il Napoli continua a cercare rinforzi sulle fasce difensive. Nonostante l’operazione fosse stata messa in piedi sulla base di 26 milioni bonus compresi e un ingaggio di 2,6 al giocatore, De Laurentiis ha deciso di stoppare la trattativa, permettendo così alla Juventus di inserirsi. Leggi anche : Palmeri sui nuovi allenatori scelti dalle squadre ...

Calciomercato Napoli - SKY : “Non solo Di Lorenzo : ecco i possibili nuovi scenari di mercato” : Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. “La stagione è appena finita ma per il Napoli è già tempo di Calciomercato: la nuova squadra di Ancelotti è ancora da costruire e per questo la dirigenza è ...

Ancelotti a SKY : «Quagliarella al Napoli? Tutto è possibile» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine di Bologna-Napoli Sconfitta indolore, ma da fastidio chiudere con una sconfitta? «No, l’obiettivo era stato raggiunto 3 settimane fa abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati un po leggeri dietro. Volevamo fare una bella partita per chiudere in bellezza. Si poteva vincere, abbiamo perso ma non cambia molto» Ci sarà da lavorare per una squadra più ...

A SKY : I tifosi del Napoli devono essere consapevoli di avere una squadra da 8 : Considerazioni di fine campionato a Sky ancora a bordo campo di Bologna-Napoli. Giancarlo Marocchi fa i complimenti agli azzurri per la stagione conclusa, che lascia ai tifosi del Napoli la consapevolezza di avere una grande squadra seconda per il semplice fatto che la Juve ha macinato vittorie e punti. «Ad agosto non mi sarei aspettato che il Napoli potesse arrivare a chiudere il campionato con questi punti. Ancelotti ha valorizza tutti i ...

CorMez : il Napoli su MalinovSKYi. Presentata offerta di 15 milioni : L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta l’offerta di 15 milioni di euro per Malinovskyi, centrocampista ucraino del Genk. Classe ’93, in questa stagione ha al suo attivo 16 gol e 16 assist. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse dell’Arsenal. Il 26enne è perno centrale della sua squadra, in cui opera molto bene come regista. L'articolo CorMez: il Napoli su Malinovskyi. Presentata offerta di 15 ...

Mercato Napoli – Per SKY c’è l’intesa anche per Castagne : Gianluca di Marzio a Sky conferma Ilicic per il Napoli, ma raddoppia. Nell’accordo con l’Atalanta infatti rientrerebbe anche Timothy Castagne. L’esterno classe ’95 che può giocare sia a destra che a sinistra e sarebbe un rinforzo importante per il Napoli nella prossima stagione L’intesa sarebbe raggiunta per un contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a salire. Resta solo da definire con il club bergamasco i ...

SKY : legali del Napoli al lavoro per blindare Ancelotti : Sky conferma le parole pronunciate ieri nel postpartita di Napoli-Inter da Carlo Ancelotti «Ho una clausula al 30 maggio e spero che il Napoli me la eserciti. Sono legato al Napoli ancora per due anni e sono felice di esserlo» E dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera di oggi che prospettava Ancelotti alla Juve su espressa richiesta di Cristiano Ronaldo e Gasperini al Napoli, l’emittente riporta la notizia che i legali del Napoli ...