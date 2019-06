Sguardi Altrove 2019 | THE PORT di Aleksandra Strelyanaya - La recensione

Sguardi Altrove 2019 : ENTIERRO di Maura Morales Bergmann - La recensione : ENTIERRO è l’esordio alla regia di Maura Morales Bergmann, passato al Biografilm Festival Italia 2019 prima di sbarcare a Sguardi Altrove. Il film documentario nasce con l’idea di presentare un ritratto della pittrice cilena Carmengloria Morales, la zia della regista, attraverso la sua arte e la sua relazione con la musica.

Festival Sguardi Altrove - così le donne sono e fanno il cinema. Omaggio ad Agnes Varda : Bentrovata Agnes. Festival Sguardi Altrove, ovvero dove le donne fanno e sono il cinema. E ce n’era una che quest’arte l’ha illuminata con il suo sguardo e la sua originalità. Agnes de ci de là Varda, tre ore e quarantacinque minuti di esplorazione del mondo attraverso la macchina da presa della compianta regista francese che ci ha lasciato il 29 marzo scorso. L’appuntamento è al Cinemino di Milano il 20 giugno alle 18. Uno dei tanti imperdibili ...

Sguardi Altrove 2019 : MON TISSU PREFERE di Gaya Jiji - La recensione : Dopo il passaggio nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2018, arriva a Sguardi Altrove Film Festival Mon TISSU préferé, opera prima della regista siriana (ma residente in Francia) Gaya Jiji. Siamo nella Damasco della primavera 2011, alla vigilia della guerra civile e Nahla (Manal Issa) è una giovane irrequieta e insoddisfatta di 25 anni. Mentre l'atmosfera politica si surriscalda e sulla città si stende l'ombra del conflitto, per la ragazza ...

Sguardi Altrove 2019 : BAD BAD WINTER di Olga Korotko - La recensione : In anteprima italiana a Sguardi Altrove Film Festival, si segnala Bad Bad WINTER, notevole primo lungometraggio della regista e sceneggiatrice kazaka Olga Korotko, già presentato all’ACID Cannes 2018, che racconta una rimpatriata tra la figlia di un ricco uomo d’affari di Astana e i suoi compagni di classe, destinata a prendere una piega inaspettata.

Sguardi Altrove 2019 : THOU SHALT NOT KILL di Catalin Rotaru e Gabi Virginia Sarga - La recensione : Tra le anteprime italiane a Sguardi Altrove Film Festival c'è THOU SHALT Not KILL: opera prima delle registe rumene Catalin Rotaru e Gabi Virginia Sarga e sceneggiato dalle stesse, si ispira a uno scandalo mediatico sulla corruzione e la malasanità in un ospedale pubblico, realmente accaduto in Romania. Presentato all’Indie Lisboa International Indipendent Film Festival del 2019, ha vinto lo Special Jury Award.

Sguardi Altrove 2019 : JAWLINE di Lisa Mandelup - La recensione : Tra i lungometraggi più attesi a Sguardi Altrove 2019, c'è l’anteprima europea di JAWLINE, opera prima della regista americana Lisa Mandelup che per questo film è stata premiata al Sundance Film Festival 2019 con lo US Documentary Special Jury Award for Emerging FilmMaker: il documentario segue il sedicenne Austyn Tester, stella nascente dei social media tra le ragazzine, in fuga da un’esistenza senza via d’uscita nel rurale Tennessee.

Sguardi Altrove 2019 : BECOMING ASTRID di Pernille Fischer Christensen - La recensione : Biopic drammatico sugli anni giovanili della scrittrice ASTRID Lindgren, diretto dalla regista danese Pernille Fischer Christensen e co-sceneggiato dalla stessa insieme a Kim Fupz Aakeson, BECOMING ASTRID sbarca in anteprima italiana come film d'apertura di Sguardi Altrove Film Festival, dopo essere stato presentato alla Berlinale Special 2018. Il film è ambientato in Svezia negli anni ’20 e racconta la ...

Sguardi Altrove 2019 : il calendario giorno per giorno : Dopo il programma dell'edizione, eccovi il calendario completo, giorno per giorno, di Sguardi Altrove Film Festival, a Milano dal 13 al 21 giugno. La manifestazione è dedicata al cinema a regia femminile e comprende proiezioni, incontri ed eventi.

Sguardi Altrove 2019 - il programma completo : È disponibile il programma completo di Sguardi Altrove Film Festival 2019, la manifestazione dedicata al cinema al femminile giunta alla sua 26esma edizione, che si terrà a Milano dal 13 al 21 giugno. La location centrale è il Teatro Parenti, cui si aggiungono altri spazi (Cinemino, Wanted Cinema, Après-Coup, con un'estensione nel comune di Rho). “Bellezza e coraggio: plurale femminile contemporaneo” è il titolo ...

Sguardi Altrove 2019 - a Milano dal 13 al 21 giugno : le anticipazioni : Torna Sguardi altrove Film Festival, la rassegna internazionale dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, la cui edizione numero 26 si terrà dal 13 al 21 giugno a Milano, tra il Teatro Franco Parenti, Il Cinemino, Wanted Clan e e Après-Coup. Il festival mantiene viva la riflessione sulle questioni legate al mondo femminile attraverso il dialogo interculturale e il confronto critico ...