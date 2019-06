‘Ndrangheta | arrestati due poliziotti del carcere di Cosenza | “Libertà di manovra ai

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Duedeldisono statiper concorso esterno in associazione mafiosa. Gli agenti, secondo l’accusa, in cambio di soldi favorivano gli appartenenti alle cosche di ‘ndrangheta Lanzino/Ruà/Patitucci, Bruni/Zingari e Rango/Zingari. Gli inquirenti, anche grazie alle dichiarazioni di nove collaboratori di giustizia, hanno scoperto un ambiente all’interno della Casa circondariale dicaratterizzato da una sorta di “piena libertà di”, soprattutto per i detenuti di maggiore importanza. Le indagini sono state coordinate della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e, in particolare, del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, e del sostituto procuratore Camillo Falvo. Per i dueil giudice del Tribunale di Catanzaro ha disposto la custodia cautelare in. Anche un altro poliziotto, ...

