Milan rischia esclusione dalle Coppe? La sorprendente risposta di Costacurta

Il Milan ha scelto Marco Giampaolo. L'unico (grande) difetto del Mister : si rischia un "piccolo Diavolo" : Dopo 902 presenze in campo con il Milan, Paolo Maldini fa segnare la prima da capitano alla scrivania. Il Diavolo riparte dal suo simbolo che ha passato l' ultimo anno a studiare per questo momento al fianco di Leonardo: dopo i giorni di riflessione, l' ex numero 3 ha accettato l' incarico di dirett

Milano - il teatro Menotti rischia la chiusura : l’appello di Elio : Il teatro Menotti compie 40 anni di teatro in città. Un teatro milanese molto amato che ora rischia la chiusura per dinamiche imprenditoriali che hanno a che fare con la ristrutturazione delle palazzine che si trovano nella zona. Ed ecco che in tanti si sono mobilitati per salvare il Menotti, comprandolo. Attraverso il crowdfunding si può contribuire a salvare questa istituzione della cultura meneghina. Basta andare sui social del teatro per ...

Il Milan rischia ma non sbaglia : Il Milan soffre, fatica e rischia ma non fallisce la possibilita' per sperare ancora di lottare fino alla fine per un posto in Champions. Contro il Bologna a San Siro ha un solo risultato utile: la ...

Milan-Bologna 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Paquetà rischia di rovinare tutto [FOTO] : 1/41 Spada/LaPresse ...

Torna il sorriso in casa Milan - ma che fatica : i rossoneri rischiano di complicarsi la vita - ma il successo è pesante [FOTO] : 1/51 Spada/LaPresse ...

Milan - da Gattuso alla società : contrasti - confusione disorganizzazione. Addio Champions - ma ora rischia l'Europa : La sconfitta di Torino è la cronaca di un disastro annunciato . Come scrivevamo una settimana fa, dopo il pareggio di Parma, il vero obiettivo del Milan era ed è entrare in Europa League. Il quarto posto, che prima del derby ...

Gattuso sotto processo : ora rischia l'esonero dal Milan : In un mese il tecnico si è giocato la panchina. In caso di sconfitta a Torino possibile anche il licenziamento prima della fine della stagione

Gattuso - fuga dalla vittoria. Ora il Milan rischia tutto : Un uomo solo al comando. Più che in fuga per la vittoria, in fuga dalla vittoria. Questo è sembrato Gennaro Gattuso nella notte in cui il Milan ha buttato via una finale di coppa Italia. 'Mi sento il ...