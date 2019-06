huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Se il decretopasserà senza subire modifiche, la gestione dell’Ilva di Taranto diventerà. È l’lanciato da, che sostiene di aver già manifestato al governo le proprie preoccupazioni: “Se il Decreto dovesse essere approvato nella sua formulazione attuale, la disposizione relativa allo stabilimento di Taranto pregiudicherebbe, per chiunque,compresa, la capacità dil’impianto nel mentre si attua il Piano ambientale richiesto dal Governo italiano e datato settembre 2017”, si legge in una nota.“Lo stabilimento - prosegue A.Mittal - è sotto sequestro dal 2012 e non può essere gestito senza che ci siano le necessarie tutele legali fino alla completa attuazione del Piano ambientale. Il Piano ambientale del 2017 è stato progettato per ...

MIBrutus : 'Si cambi il dl Crescita o sarà impossibile gestire l'ex Ilva': l'allarme di ArcelorMittal - HuffPostItalia : L'Allarme di ArcelorMittal: 'Si cambi il dl Crescita o sarà impossibile gestire l'ex Ilva' -