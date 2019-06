I temporali previsti per Mercoledì 19 Giugno

Nuovi temporali previsti per oggi - poi breve miglioramento prima di una nuova perturbazione : Roma - Il nocciolo di bassa pressione che mercoledì si è buttato dal Nord Europa sul Mediterraneo centrale scivolerà rapidamente verso sud fino a portarsi nel corso di giovedì sullo Ionio. Sarà ancora in grado di influenzare il tempo sull'Italia nelle prossime 24 ore con una certa instabilità al Sud e di giorno anche sui rilievi in genere, prima di dissiparsi definitivamente venerdì. Giornata in cui ...