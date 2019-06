Il compagno di classe è sordo e bimbi imparano la lingua dei segni per aiutarlo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Nicolas è un bambino. Arrivato in prima elementare si è chiuso nel suo silenzio. Una parola non compresa diventava un pianto: abbiamo quindi deciso, tutti assieme, di sostenerlo e”. Sono le parole Valentina Baraghini, educatrice Lis, nel corso di un’audizione convocata dalla commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Paolo Zoffoli, nella qualle ha introdotto i contenuti del progetto Lis (dei) attivato nella scuola primaria Don Milani di Forlimpopoli, in provincia di Forlì, in Romagna. L'obiettivo è quello di "valorizzare e accogliere le differenze". "Una grande opportunità di condivisione e di crescita che parte dai bambini” ha spiegato l'insegnante.