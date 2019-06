F1 | dal GP di Baku 2018 al GP del Canada 2019 Un anno di errori per Sebastian Vettel

Money : Agnelli era a Baku per intercettare dalla Uefa informazioni sul caso Manchester City : Money torna sui motivi per cui l’affare Guardiola alla Juventus sarebbe possibile. Innanzitutto Pep si sarebbe già liberato dal City, che da ieri sera avrebbe un nuovo allenatore, Maurizio Pochettino. Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus non solamente per soddisfare i sogni del Presidente bianconero Agnelli e la sua voglia di vincere la Champions League, ma anche a causa di una continua guerra tra sponsor Il gioco è stato ...

Money : Agnelli era a Baku per avere dalla Uefa informazioni sul caso Manchester City : Money torna sui motivi per cui l’affare Guardiola alla Juventus sarebbe possibile. Innanzitutto Pep si sarebbe già liberato dal City, che da ieri sera avrebbe un nuovo allenatore, Maurizio Pochettino. Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus non solamente per soddisfare i sogni del Presidente bianconero Agnelli e la sua voglia di vincere la Champions League, ma anche a causa di una continua guerra tra sponsor Il gioco è stato ...

Juventus – dall’Inghilterra l’indiscrezione : a Baku un incontro sul futuro di Sarri - la proposta della Juventus : A Baku l’incontro tra Buck e Agnelli: l’argomento principale il futuro di Maurizio Sarri, la proposta della Juventus incontro tra il presidente del Chelsea Bruce Buck e il numero uno della Juventus Andrea Agnelli a Baku. L’argomento del colloquio tra i due potrebbe essere il futuro del tecnico toscano Maurizio Sarri, secondo quanto riporta il tabloid inglese Sun. I due si trovano entrambi nella capitale azera per la ...

Arsenal - Leno difende Mkhitaryan : “è uno scandalo che non possa giocare a Baku” : Arsenal, Bernd Leno ha parlato del caso dell’armeno Henrikh Mkhitaryan che non parteciperà alla finale di Europa League Il portiere dell’Arsenal Bernd Leno è tornato a criticare la decisione di assegnare a Baku la finale di Europa League, che si svolgerà mercoledì prossimo. L’armeno Henrikh Mkhitaryan, infatti, non si recherà in Azerbaijan per affrontare il Chelsea per motivi di sicurezza dovuti alle dispute politiche tra ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : il commento alle qualifiche viste dalla pista di Baku : Gli errori ci sono stati ma sono condivisi. Charles Leclerc, che prima di entrare in qualifica sembrava il più accreditato a fare la pole position davanti anche al presidente Elkann nel box, ha finito ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : Italia sesta nell’all-around - Farfalle lontane dal podio : Le Farfalle si sono dovute accontentare del sesto posto nel concorso generale valido per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica. L’Italia, reduce dal nono posto ottenuto nell’esercizio con le cinque palle, ha cercato di rimontare con i 3 cerchi e le 4 clavette ma ha recuperato solo tre piazze nell’all-around (prova olimpica). Le ragazze di Maccarani, che tornavano in pedana a Baku (Azerbaijan) dopo la ...

F1 - pole di Bottas a Baku davanti ad Hamilton e Vettel : Lecler parte dalla quinta fila : Prima fila tutta Mercedes al via del Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1. Valtteri Bottas ha conquistato la pole nelle qualifiche su circuito di Baku, al suo fianco scatterà il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla Red Bull di Max Verstap