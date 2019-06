fanpage

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Cassazione 3.6.2019 n 15109 laorizzontale () di un appartamento in condominio, non incide automaticamente sullemillesimali imponendo unaex art. 69 disp att ccdei(quando non c'è un'alterazione del valore di oltre 1/5 come richiesto dall'art. 69 disp att cc)

PaoloGiuliano4 : Divisione o frazionamento dell'appartamento e revisione delle tabelle dei millesimi -