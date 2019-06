huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ile il “l’Onu:ci può giudicare, siamo al di sopra di ogni legge e di ogni indagini. Siamo degli impunibili. Due storie tristemente esemplari di ciò che a Riyadh come a Il Cairo, nelle stanze del potere assoluto, s’intende per diritto e per legalità. Ci sono prove credibili che meritano ulteriori indagini su un possibile coinvolgimento delereditario saudita Mohamed Bin Salman (e di altri funzionari del Regno wahabita) nell’uccisione del giornalista del Washington Post, Jamal”, (acceso critico della Corona saudita), avvenuta il 2 ottobre scorso. Lo sostiene il rapporto di 101 pagine redatto dagli esperti Onu sui diritti umani che indagano sul caso, guidati da Agnes Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, ...

HuffPostItalia : Da Khashoggi a Morsi, gli 'imputati' Principe e Faraone contro l'Onu: nessuno ci può giudicare -