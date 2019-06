U&D | l' ex tronista Fabio Colloricchio pubblica il suo primo singolo musicale

U&D - trono di Andrea : la Paragoni è la scelta del tronista pugliese : La puntata odierna di Uomini e donne è stata dedicata alla scelta di Andrea Zelletta e ha visto il tronista pugliese decidere di uscire dal programma con Natalia Paragoni. L'altra corteggiatrice Klaudia se ne va a mani vuote, non prima di aver fatto un toccante discorso al tronista, con il quale ha vissuto intense emozioni in questi ultimi tre mesi. Sotto una cascata di petali rossi dunque, Natalia e Andrea si sono baciati e abbracciati a lungo, ...

U&D - scelta della Nasti : duro sfogo e lacrime per Luca dopo il 'no' della tronista : Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 la scelta di Angela Nasti, la quale a sorpresa ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Alessio Campoli. L'altro corteggiatore Luca Daffrè ha dovuto fare i conti con il rifiuto della tronista e, sebbene in puntata abbia mantenuto un certo autocontrollo, dietro le quinte del programma di Maria De Filippi il giovane si è lasciato andare ad un amaro sfogo con tanto di lacrime. Il video di quanto ...

U&D - Trono classico : la tronista napoletana sceglie Alessio e non Luca : Oggi 29 maggio è stata trasmessa in diretta su Canale 5 la prima puntata dedicata alle scelte del Trono classico di Uomini e Donne. Contrariamente a quanto pensava la maggior parte del pubblico, la tronista napoletana Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli e non Luca Daffrè, sovvertendo tutti i pronostici. Quest'ultimo è stato 'rifiutato' dopo un soggiorno molto movimentato con la 20enne napoletana. Invece, è stato scelto il corteggiatore romano ...

U&D : il tronista Andrea e la sua corteggiatrice forse insieme in un locale : Secondo le ultime indiscrezioni, il tronista Andrea Zelletta del Trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset, sarebbe stato visto in uno dei locali più alla moda di Milano insieme alla sua corteggiatrice Natalia Paragoni. Le cose cominciano a farsi davvero pericolose per il tronista di origini pugliesi, visto e considerato che si è fatto vedere fuori dal programma con una sua corteggiatrice, a pochi giorni dalla scelta ...

U&D : la tronista torinese Giulia si confessa a pochi giorni dalla scelta : Mancano ormai poche settimane alla fine di questa edizione del Trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e il percorso dei tre tronisti è diventato sempre più difficile e confuso. Infatti, per Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia è molto difficile scegliere la persona che ha conquistato maggiormente il loro cuore e la loro testa. Proprio a pochi ...

U&D : Flavio interrompe la conoscenza con Giulia dopo le accuse della tronista : Il 24 aprile, dopo la pausa per le vacanze pasquali, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Durante l'ultimo appuntamento con il dating di Canale 5, Giulia Cavaglià ha sollevato una pesante accusa nei confronti del suo corteggiatore Flavio Barattucci. Stando al racconto della tronista torinese, il suo corteggiatore durante le esterne non si intratterrebbe mai più del dovuto. Il motivo sarebbe legato allo scarso interesse da parte ...