Quattro persone sono state ferite in una sparatoria a Toronto durante la festa per la

Verona - Quattro persone fermate per narcotraffico internazionale : arrestati : In questi giorni la Guardia di Finanza di Villafranca ha bloccato un'importante collegamento di narcotraffico internazionale all'aeroporto Valerio Catullo di Villafranca a Verona. Maggiori controlli in aeroporto Sono stati intensificati i controlli per il periodo favorevole a vacanze e viaggi che vede una notevole moltiplicazione di presenze sul territorio. In questo periodo dell'anno, più che in altri, sono moltissime le persone che passano dal ...

Frosinone - corruzione e turbativa d’asta : arrestato il sindaco di Cervaro Angelo D’Aliesio e altre Quattro persone : Si erano messi d’accordo per far aggiudicare a una società amica la gara d’appalto sui rifiuti solidi urbani del comune di Cervaro, in provincia di Frosinone. Per questo i carabinieri hanno arrestato il sindaco della città, Angelo D’Aliesio, l’ex sindaco Gino Canale, due assessori e un tecnico comunale. L’accusa è corruzione e turbativa d’asta. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa ...

Maserati travolge persone sulla strada : due morti - Quattro feriti : Due morti e quattro feriti, di cui uno grave. Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto questa notte, sulla strada provinciale 165, in località Foresto di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Le vittime sono un ambulante italiano 49enne di Carmagnola e una 47enne italiana di Bra; in gravi condizioni all’ospedale di Savigliano un 25enne originario della Guinea.--Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di ...

Venezia - nave da crociera contro battello e banchina. Quattro in ospedale - persone cadute in acqua : Venezia - Scontro tra una nave da crociera e il lancione turistico Michelangelo questa mattina, 2 giugno, nel canale della Giudecca a Venezia. Danni agli scafi,...

Almeno Quattro persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Kabul - in Afghanistan : Almeno quattro persone sono morte a causa dell’esplosione di un’autobomba questa mattina a Kabul, in Afghanistan. L’esplosione è avvenuta nella zona orientale della città e ha colpito un convoglio americano: secondo l’esercito statunitense e il ministero dell’Interno afghano, quattro soldati

Quattro persone sono morte per la caduta di un elicottero militare in Ucraina : Un elicottero militare di epoca sovietica Mi-8 è caduto ieri in una regione occidentale dell’Ucraina, uccidendo tutti e Quattro i membri dell’equipaggio. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente.

Ci sono state tre esplosioni a Kathmandu - in Nepal : sono morte Quattro persone : Domenica quattro persone sono state uccise e altre sette sono state ferite in tre diverse esplosioni avvenute a Kathmandu, in Nepal. Secondo la polizia Nepalese, i responsabili degli attacchi sarebbero i membri di un gruppo di ex ribelli maoisti che

Ultraleggero precipita nel fiume Agide : Quattro persone a bordo : Ultraleggero precipita nel fiume Agide: quattro persone a bordo E’ accaduto in località Settimo, nel comune di Pescantina. Due dei passeggeri sarebbero stati sbalzati fuori e sarebbero finiti in acqua e trasportati via dalla corrente Parole chiave: ...

Imola - incendio in una palazzina : Quattro persone intossicate e 10 famiglie evacuate : L'incendio è divampato in una palazzina a Imola: secondo quanto si apprende è partito da un appartamento al primo piano per cause ancora da chiarire. Al momento si esclude l'origine dolosa.Continua a leggere

Vercelli - invalido picchiato e ricattato Quattro persone arrestate : Hanno narcotizzato, picchiato e ricattato un invalido di 57 anni per portargli via soldi e monili in oro. E' successo a Vercelli. quattro persone sono state arrestate dalla polizia con le accuse di ...