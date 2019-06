Morgan fa pace con Jessica Mazzoli dopo lo sfratto | “Ho incontrato Lara”

dilei

(Di martedì 18 giugno 2019)faconloe annuncia di averla figlia Lara. Come è ormai noto a causa di alcuni debiti con il fisco e di vicende giudiziarie legate al mancato versamento degli alimenti per la primogenita Anna Lou, nata dall’amore per Asia Argento,ha ricevuto lo. La sua abitazione è stata messa all’asta e il cantante avrebbe dovuto abbandonarla una settimana fa, ma ha ottenuto un rinvio a causa di un malore. La situazione per l’artista è molto difficile epiù di una volta si è sfogato, affermando di essere vittima di una terribile ingiustizia. “Ho sette giorni per trovare 200mila euro – ha spiegato a Libero -. In questi sette giorni cercherò di raccogliere, con l’aiuto di tanti miei amici che mi sono accanto, la somma sufficiente a ricomprarmi la mia casa. In queste quattro mura c’è la mia vita e ...

infoitcultura : Morgan fa pace con Jessica Mazzoli: 'Solidale e disponibile con la sua presenza' - VerreLuciano : MORGAN SALVATO DALLA SARDEGNA - Diciamolo: l'unica nota positiva nel disastro economico che ha travolto il cantauto… - youngblood_TK : RT @francescotegli: Morgan cerca proprio pace e tranquillità: 'Asia è la maestra della tossicodipendenza'.....sta sulla buona strada per u… -