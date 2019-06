Morgan alle prese con lo sfratto rivede la figlia Lara

Ascolti TV | Social Auditel 12 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso in alto alle tendenze - Morgan il più Twittato : Social Auditel 12 giugno 2019 : La D'Urso prima tendenza del mercoledì sera, l'intervento di Morgan conta più 70.000 Tweet Live non è la D’Urso si conferma come ogni mercoledì sera il programma più Twittato della serata. L’hashtag ufficiale #noneladurso ha raggiunto una cifra intorno ai +26.800 ...

Asia Argento replica alle accuse di Morgan : "Non ha perso casa per colpa mia" : “Mi dispiace che Marco abbia individuato me come capro espiatorio per le sue scelte dissennate. Dice di volere il mio aiuto. Non capisco in che senso e in che modo”. La diatriba familiare tra Asia Argento e Morgan continua. L’ultima parola è spettata all’attrice, che ha replicato, con un lungo comunicato diffuso dal suo avvocato Roberto Serio, alle dichiarazioni dell’ex.In un’intervista rilasciata a ...