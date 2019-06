Mondiali di calcio femminile – Presentata la campagna di Foot Locker a sostegno

Fermato Michel Platini per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar : L’ex presidente della UEFA Michel Platini è stato Fermato per le accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio al Qatar. Lo scrive il sito francese Mediapart secondo il quale l’ex calciatore sarebbe stato portato nei locali dell’Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria di Nanterre (OCLCIFF). ...

Corruzione - Michel Platini in stato di fermoNel mirino i Mondiali di calcio in Qatar : L'assegnazione della Coppa del Mondo in Qatar risale al 2010, nel periodo (2007-2015) in cui l'ex campione della Juventus era a capo della Uefa.

Calcio - Michel Platini arrestato in Francia. Accusato di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali in Qatar : Michel Platini è stato arrestato. A riportare la notizia è stato il sito francese Mediapart, l’ex Presidente della UEFA è stato fermato dalla polizia francese per corruzione nell’assegnazione del Mondiale 2022 in Qatar. L’ex calciatore è stato portato nei locali dell’Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria di Nanterre, ricordiamo che il francese era stato eletto alla guida della Federazione Europea nel 2007 e poi ...

Arrestato Platini per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar : Michel Platini è stato Arrestato dalla Polizia nell’ambito dell’inchiesta per corruzione sull’assegnazione dei Mondiali di Calcio in Qatar nel 2022.L’ex presidente della UEFA, Michel Platini, è stato Arrestato per le accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio al Qatar. Lo comunica il sito francese Mediapart secondo il quale l’ex calciatore sarebbe stato portato nei locali dell’Ufficio anticorruzione ...

Mondiali di Calcio Femminile - Italia vs Brasile | Diretta Rai 1 e Sky Sport : In pochi avrebbero scommesso che l’Italia si sarebbe presentata alla vigilia del match con il Brasile avendo il pass per gli Ottavi già in tasca. Ma la doppietta di Barbara Bonansea con l’Australia e i cinque gol rifilati alla Giamaica hanno stravolto il copione di un girone che ora vede le Azzurre in pole position, una posizione da difendere con le unghie stasera a Valenciennes (ore 21 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport ...

In manette Platini per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar : L’ex presidente della UEFA, Michel Platini, è stato arrestato per le accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio al Qatar. Lo comunica il sito francese Mediapart secondo il quale l’ex calciatore sarebbe stato portato nei locali dell’Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria (OCLCIFF). Platini era stato eletto nel 2007 e aveva ricoperto la carica di presidente fino al 2015 quando è stato bandito dal comitato etico ...

Italia-Brasile - Mondiali calcio femminile 2019 : a che ora si gioca? Programma - orario d’inizio e tv : diretta su Rai Uno in prima serata! : Il calcio femminile in diretta tv su Rai Uno, in prima serata: un avvenimento epocale e che rimarrà nella storia. Questa sera, alle ore 21.00, l’Italia affronterà il Brasile ai Mondiali 2019 e l’incontro sarà trasmesso in diretta sulla rete ammiraglia del network pubblico: la Nazionale in rosa viene finalmente equiparata a quella maschile, l’incontro di Valenciennes rimarrà per sempre negli annali e le azzurre cercheranno ...

Italia-Brasile - Mondiali calcio femminile 2019 : a che ora si gioca? Programma - orario d’inizio e tv : diretta su Rai Uno! : Il calcio femminile in diretta tv su Rai Uno, in prima serata: un avvenimento epocale e che rimarrà nella storia. Questa sera, alle ore 21.00, l’Italia affronterà il Brasile ai Mondiali 2019 e l’incontro sarà trasmesso in diretta sulla rete ammiraglia del network pubblico: la Nazionale in rosa viene finalmente equiparata a quella maschile, l’incontro di Valenciennes rimarrà per sempre negli annali e le azzurre cercheranno ...

Italia-Brasile in tv - Mondiali calcio femminile : a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro : Terzo impegno per la Nazionale italiana di calcio femminile, che nella serata di oggi, martedì 18 giugno, alle ore 21.00, sarà opposta al Brasile nell’ultima giornata del Gruppo C dei Mondiali: le azzurre, vittoriose all’esordio per 2-1 contro l’Australia, e poi per 5-0 contro la Giamaica, sfideranno il Brasile, per cercare il primo posto nel girone. Italia-Brasile verrà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e ...

Mondiali calcio femminile 2019 - l’Italia sfida il Brasile di Marta. Chi è il mito vivente del pallone in rosa? : Marta Vieira da Silva. Semplicemente Marta. Semplicemente una delle più forti giocatrici di tutti i tempi, un simbolo del calcio femminile, una fuoriclasse capace di segnare 16 gol nelle sue cinque apparizioni ai Mondiali (proprio come Miro Klose al maschile, un record assoluto), un emblema che in carriera è stata premiata per ben sei volte come migliore giocatrice al mondo (quattro FIFA World Player e un Best FIFA Women’s Player, ...

Mondiali calcio femminile 2019 - l’Italia vince il girone se… Tutte le combinazioni e i risultati favorevoli contro il Brasile : L’Italia si sta preparando per scendere in campo a Valenciennes (Francia) dove questa sera (ore 21.00, diretta tv su Rai Uno e su Sky) affronterà il Brasile nell’ultimo incontro della fase a gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre sono reduci da due vittorie consecutive, hanno sconfitto la quotata Australia in pieno recupero e poi hanno travolto la Giamaica con un roboante 5-0. Le verdeoro, invece, hanno incominciato ...

Mondiali 2019 : come vedere Italia-Brasile - un classico del calcio al femminile : Italia-Brasile è una partita che ha il sapere della storia del calcio. Finora questa storia è stata declinata al maschile, oggi tocca alle ragazze. A Valencienne le azzurre di Milena Bertolini affrontano le verdeoro. In palio c’è il primo posto nel girone, ma c’è anche il rischio di finire terze, nonostante le vittorie contro Giamaica e Australia, e affrontare avversarie giganti agli ottavi. QUANDO Per le Azzurre è la prima partita in prima ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia scende in campo per il primato nel giorno dei verdetti del gruppo C : I Mondiali di Calcio femminile 2019 proseguono a ritmo serrato e sui campi francesi quest’oggi si andrà a completare il quadro del gruppo C. Allo Stade des Alpes di Grenoble, l’Australia affronterà la Giamaica (ore 21.00) e il pronostico è tutto favorevole a Sam Kerr e compagne. Le “Aussie”, a sorpresa sconfitte dall’Italia nel primo match, sono riuscite a rimediare, battendo in rimonta il Brasile 3-2, tornando ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia-Brasile : la Grande Classica - una notte magica per sognare. Caccia al primo posto : Italia-Brasile non è mai una partita come le altre, è l’essenza del calcio, è la storia di questo sport, è la rivalità infinita tra due grandi scuole, è il confronto ancestrale tra due filosofie di gioco diametralmente opposte. Un duello infinito che siamo sempre stati abituati a vedere al maschile e che oggi si rinnova con un’inedita sfida ai Mondiali 2019 di calcio femminile. A Valenciennes (Francia) le azzurre vogliono continuare ...