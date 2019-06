Moglie segregata e picchiata per 30 anni | arrestato un marocchino

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Giorgia Baroncini L'uomo, operaio 59enne con alle spalle una condanna per reato analogo, ha maltrattato laper circa 30. Lei è riuscita a scappare e a dare l'allarme La prendeva a cinghiate, la colpiva con ogni oggetto e la umiliava tutto il giorno. Per quasi 30undi 59enne ha maltrattato la, impedendole persino di uscire di casa. La donna ha vissuto senza neanche la possibilità di andare in giardino fino a quando ha trovato il coraggio ed è scappatata da quell'abitazione che per lei era ormai diventata una prigione. Le indagini Le indagini delle forze dell'ordine sono iniziate nel 2018, quando la donna, rifugiatasi da alcuni parenti in Veneto, si è presentata dai carabinieri di una stazione del Padovano. Come riporta il Messaggero Veneto, la signora ha presentato un esposto prima di rientrare a casa dal marito. L'attività investigativa ...

