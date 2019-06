LIVE Inghilterra-Francia 0-0 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | si comincia!

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1′ PARTITI! Primo possesso per la. 20:58 Stanno risuonando gli inni nazionali, a brevissimo si comincia. 20:55 Le due formazioni stanno facendo il loro ingresso in campo, tra cinque minuti si inizia. 20:50 Si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, arbitra l’incontro il serbo Jovanovic. 20:45 Escluso eccellente il centrocampista dell’Arsenal Mattèo Guendouzi, il quale partirà dalla panchina. Mister Ripoll ha optato per una coppia di centrocampo meno fisica ma di maggiore qualità, formata da Tousart e Aouar. 20:40 Da una parte Maddison, fantasista di gran classe del Leicester, dall’altra Konatè, difensore di forte consistenza: saranno loro i più seguiti stasera. Da tenere in considerazione ovviamente anche Aouar, Wan-Bissaka e tanti altri per una partita che si preannuncia emozionante. 20:35 Ci si ...

