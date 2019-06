CAP Bari | ricerca Codice di Avviamento Postale a Bari Centro e Provincia

correttainformazione

(Di martedì 18 giugno 2019) CAP è l’abbreviazione di ‘di’. In questo caso parleremo della città metropolitana diche ha una popolazione di circa 1 milione di abitanti, che occupano una superficie di 2.269,74 chilometri quadrati. Non esiste un CAP unico che si estende per tutto questo territorio, ma ogni zona ne ha uno differente. Ail CAP può variare di via in via e di quartiere in quartiere. Anche ogni comune dipossiede un proprio CAP, ed infine ogni città indiha undidiverso dall’altra. Non è semplice ricordare ognuno di questi codici, anche se per quanto riguarda la zona del barese, i CAP iniziano tutti con le cifre ’70’, ma differiscono sugli ultimi 3 numeri finali. A tal proposito faremo una lista ben articolata di tutti i CAP deldi, in particolare dei quartieri e delle vie: Palese, Santo Spirito, ...

gilgio72 : Panificio Ipogei Di De Muro Vincenzo. INDIRIZZO: Via Cadorna Generale Luigi, 32 34 CITTÀ: Canosa di Puglia C… -