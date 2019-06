Calemme su James e Manolas | ” Vogliono venire entrambi al Napoli”

forzazzurri

(Di martedì 18 giugno 2019) Il giornalista Mirko, quest' oggi ha rilasciato importanti dichiarazioni a Radio Marte illustrando i casi. Queste le sue principali parole: "vuole giocare con il Napoli e Mendes da almeno 3 settimane ha trovato l'accordo con la società. Poi tutto dipendeva da un' apertura da parte del Real Madrid e Mendes è finalmente riuscito ad ottenerla.vuolea Napoli ma avrebbe desiderato giocare con la Juventus, tuttavia quando i bianconeri si sono tirati un po' indietro, gli azzurri sono diventati la sua priorità. Alla Roma piace molto Diawara".

