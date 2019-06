Su Netflix un Game of Thrones giapponese | Age of Samurai | Battle for Japan

gqitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) C’è una bella notizia per chi ha amato lo Shogun della seconda stagione di Westworld e si sente orfano de Il Trono di Spade:ha annunciato un nuovo show, intitolato Age offor. Secondo quanto riportato da Deadline (che ha dato la notizia in esclusiva), la produzione, cioèin collaborazione con Blu Ant Media-run Smithsonian Canada, lo avrebbe descritto come un vero e proprioofdel Giappone feudale. Age offor, infatti, esplorerà la storia delle guerre tra i vari regni del Giappone feudale, in lotta per conquistare il potere assoluto della supremazia, proprio come inofsi combatteva per il Trono di Spade dei Sette Regni. Sempre stando alle anticipazioni, il focus della storia sarà quella di Date Masamune, famigeratonoto come One-Eyed Dragon che combatté al ...

