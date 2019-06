Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Arriva il pass per Mauro Nespoli nell’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Armani continua a vestire gli azzurri : atleti in passerella per la nuova divisa per le Olimpiadi di Tokyo 2020 [GALLERY] : atleti azzurri in passerella a Milano: Giorgio Armani svela la nuova divisa dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Manca poco più di un anno alla nuova rassegna a cinque cerchi e in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Giorgio Armani ha presentato oggi la nuova divisa che gli azzurri indosseranno in Giappone. A Milano, nel quartier generale dello stilista, da sempre vicino al mondo dello sport, diversi atleti hanno sfilato in ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Mauro Nespoli si giocherà il bronzo e ottiene il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020! : L’Italia qualifica il primo atleta nel Tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Mondiali di ’s-Hertogenbosch (Olanda) Mauro Nespoli ha raggiunto la finale per il bronzo, conquistando così anche il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Il 31enne lombardo potrà quindi partecipare alla quarta Olimpiade consecutiva della carriera, ricordando che in bacheca ha già l’oro a squadre ottenuto nel 2012 a Londra e l’argento del 2008 a ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Zoghlami ammesso nell’atletica : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Calcio - Europei Under21 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Possibile spareggio se l’Inghilterra sarà in semifinale : Gli Europei Under 21 di Calcio 2019 andranno in scena in Italia dal 16 al 30 giugno, le migliori 12 squadre del Vecchio Continente si sono qualificate all’appuntamento e si daranno battaglia per la conquista del prestigioso trofeo. Si preannunciano due settimane di grande spettacolo con partite molto avvincenti e combattute, ne vedremo delle belle tra Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia cioè le Regioni designate a ospitare la ...

