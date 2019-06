Julia Roberts il finale di Pretty Woman doveva essere triste

musicaetesti.myblog

(Di lunedì 17 giugno 2019) Chi non ha visto almeno una volta il film degli anni 90 “”, ha permesso di entrare nell’immaginario collettivo e nella storia del cinema. Eppure il film con protagonistie Richard Gere nonfinire così. Chi non ha mai sognato guardando la storia della prostit…ta Vivian, salvata e “coccolata da un “principe azzurro” moderno, un uomo ricco e affascinante come Richard Gere? Eppure l’epilogodrammatico. I protagonisti non avrebbero dovuto coronare il loro sogno d’amore. Nessun “happy ending”, dunque. È la stessa attrice a rivelarlo in un’intervista a “Variety”. «Ile vero, con me che tornavo alla mia vita di sempre, scaricata da un’auto di lusso in un vicolo sporco e buio, dove mi lanciavano dei soldi. Per fortuna la casa di produzione ...

movieplayer_it : #PrettyWoman #JuliaRoberts svela che il finale originale non era affatto romantico! - sertithun : Ed io che fino a ieri pensavo che “The Confused Math Lady” fosse Julia Roberts -