Io e Te… e la pennichella!

(Di lunedì 17 giugno 2019) Pierluigi Diaco - Io e Te Io e Te ha preso il via. Anzi, c’ha provato. Protagonista del nuovo primo pomeriggio di Rai 1 è Pierluigi Diaco che, più che da conduttore, tenta di presentarsi al pubblico come ‘narratore/investigatore’. Lo fa in un modo anche piuttosto spigliato e per nulla impacciato (gli anni di radio si vedono tutti) ma è troppo logorroico, vittima della smania egoriferita di voler condire a tutti i costi ogni pensiero e presentazione che riguardi un argomento o semplicemente un ospite. Una conduzione che, al momento, sembra spezzare il ritmo – già piuttosto latente – della trasmissione. Ma Diaco, strada facendo, potrebbe pure ingranare, mentre Io e Te parte già smentendo le buone intenzioni della vigilia. Il programma si divide in tre blocchi e nel primo, rinominato “Ad armi pari”, ci dovrebbe essere – dice – un ...

