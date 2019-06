Hong Kong | liberato lo studente leader del “movimento degli ombrelli” | “Ora si dimetta la

È stato scarcerato dopo un mese l’attivista di Hong Kong Joshua Wong : È stato scarcerato dopo un mese l’attivista di Hong Kong Joshua Wong, che nel 2014 guidò le grandi proteste di Hong Kong diventate famose come “movimento degli ombrelli”. Wong, che era in carcere per una condanna per oltraggio alla corte

Hong Kong - le proteste non si fermano : 7.33 Proseguono le proteste a Hong Kong. Dopo lo sgombero delle vie del centro da parte della polizia, i manifestanti si stanno spostando vicino le sedi istituzionali in vista delle manifestazioni in programma oggi, tra cui lo sciopero generale di lavoratori, insegnanti e studenti. Riaprono le strade intorno all'Assemblea legislativa e agli edifici govertivi, dopo la marcia di protesta di ieri che ha visto la partecipazione di 2 milioni di ...

Hong Kong - polizia inizia lo sgombero : 4.20 polizia e manifestanti di nuovo faccia a faccia a Hong Kong.Le autorità hanno disposto lo sgombero dalle strade di poche centinaia di attivisti rimasti vicino alla sede del governo durante la notte, dopo la manifestazione di ieri. Molti manifestanti sono dotati di maschere antismog e altre protezioni in caso di un possibile uso di lacrimogeni Gli attivisti hanno respinto le scuse dalla governatrice di Hong Kong, Carrie Lam per come ha ...

Hong Kong - marea umana in piazza. Secondo gli organizzatori sono quasi due milioni : sono quasi due milioni di persone, Secondo gli organizzatori, quelle scese in piazza a Hong Kong per ottenere che il progetto di legge sull’estradizione in Cina sia definitivamente ritirato invece che soltanto “sospeso”, come annunciato ieri dalla governatrice Carrie Lam, che di fatto ha preso tempo, diventando bersaglio dei manifestanti, che ora n...

Hong Kong - storiche proteste contro la legge sull’estradizione in Cina : 2 milioni in piazza [FOTO] : Quasi 2 milioni di persone a Hong Kong hanno partecipato oggi alla manifestazione indetta per la seconda domenica di fila contro la legge sulle estradizioni in Cina, quasi il doppio di domenica scorsa: sono le stime fornite dagli organizzatori del Civil Human Rights Front. L’ex colonia britannica ha una popolazione di poco superiore a 7,4 milioni di persone. Il governatore di Hong Kong, Carrie Lam, si e’ scusata per il controverso ...

Hong Kong - più di 1 milione in piazza per la nuova marcia contro le estradizioni in Cina : Sarebbero poco più di 1 milione le persone che domenica sono di nuovo scese in piazza a Hong Kong per protestare contro il progetto di legge che autorizza l’estradizione in Cina, anche se sabato la governatrice dell’ex colonia britannica Carrie Lam ha annunciato la sua decisione di “sospendere” l’iter per l’approvazione. Hong Kong, dopo le protese arriva l’annuncio della ...

A Hong Kong si protesta ancora : Nonostante la sospensione dell'emendamento sull'estradizione, decine di migliaia di persone sono scese ancora in strada contro la leader Carrie Lam e la Cina

A Hong Kong marea umana : più di un milione contro la legge sulle estradizioni in Cina : La seconda marcia in corso oggi a Hong Kong contro la legge sulle estradizioni in Cina avrebbe già raggiunto un numero di adesioni più alto della prima, tenuta domenica scorsa, che gli organizzatori hanno stimato in poco più di un milione di persone.Lo sostengono i media locali, secondo i quali la polizia ha aperto più corsie stradali alla marea di gente e dopo quasi due ore dall’inizio della marcia, c’era ...

Piedone a Hong Kong/ Su Rai 3 il film con Bud Spencer - oggi - 16 giugno 2019 - : Piedone a Hong Kong in onda oggi, 16 giugno 2019, a partire dalle ore 15.50 su Rai 3. Nel cast Bud Spencer, Al Lettieri, Enzo Cannavale e Robert Webber.

Hong Kong si arrende - vittoria della protesta : sospesa la legge su estradizione : Ha vinto la protesta, ha perso la governatrice fedele a Pechino: Carrie Lam, chief executive di Hong Kong, ha annunciato oggi la sospensione a data da destinarsi della controversa legge che avrebbe permesso l'estradizione verso la madrepatria Cina, uno sviluppo che ha scatenato proteste senza precedenti nell'ex colonia britannica, costringendo la governatrice al dietro front. Le voci di una sospensione dell'iter per l'adozione della legge ...

Hong Kong - Carrie Lam : "Sospesa la legge sulle estradizioni" : Hong Kong ha annunciato la “sospensione” sine die del dibattito sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, motivando la mossa “alla luce di quanto successo e, come governo responsabile”, in riferimento alle proteste di domenica e agli scontri di mercoledì tra polizia e manifestanti.Carrie Lam non ha confermato l’incontro con Han Zheng, tra i 7 membri del ...

Hong Kong - la governatrice Lam : la legge sulle estradizioni è sospesa : Hong Kong ha deciso la «sospensione» sine die del dibattito sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, motivando la mossa «alla luce di quanto successo e, come governo responsabile», in riferimento alle proteste di domenica e agli scontri di mercoledì tra polizia e manifestanti....

Il governo di Hong Kong ha ceduto : sospesa la legge sull’estradizione |Foto : La Chief Executive Carrie Lam annuncia il rinvio (a tempo indeterminato) della riforma che avrebbe consentito di consegnare i fuggitivi alla Cina

Hong Kong : sospesa la legge sull'estradizione : ...