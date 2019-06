Fia Motorsport Games a Roma e Formula E Ecco i piani di Jean Todt per il 2020

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il Consiglio della Federazione Internazionale dell’Automobile, riunitosi nei giorni scorsi a Parigi, ha varato la prima edizione dei Giochi delda tenersi ail prossimo autunno. Una sorta di giochi olimpici dei motori, i “FIA Mortorsport” si terranno ogni anno e, almeno all’inizio, prevederanno 6 categorie in cui i piloti si sfideranno non più per mandare avanti “se stessi” e il proprio team nella competizione, ma la propria nazione; un’iniziativa che in questo senso ha avuto pochi precedenti nel, tra cui l’A1 Grand Prix del 2005-2009, in cui ogni squadra in gara rappresentava un Paese. GT, Turismo,4, Drift, Kart slalom e Digital, le categorie riportate nel comunicato della FIA in cui saranno articolati i Giochi del: nel comunicato si legge anche che per ciascuna competizione verrà stilata una ...

