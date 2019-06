Come una donna trans ha sfidato una famiglia criminale per diventare una delle principali

5 per mille - ecco Come scegliere a chi destinare una quota dell’Irpef. Resta il nodo del tetto fissato a 500 milioni : Manca meno di un mese alla scadenza per la presentazione cartacea della dichiarazione dei redditi. Entro il primo luglio, infatti, bisognerà compilare il 730 e con esso sarà possibile scegliere a chi destinare l’8 per mille, il 5 per mille e il 2 per mille. Le tre misure sono state introdotte in anni diversi ma tutte permettono la stessa cosa: devolvere parte della propria Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a terzi. Non sono ...

Totti - Maldini : una bandiera Come dirigente vuol dire stipendiare Dorian Gray : Maldini, Antognoni. Zanetti, Totti, Batistuta, Boban. E tra un po’ Buffon, direi. Perché appena vorrà chiudere la carriera, vedrete che Juve o nazionale (più la seconda) dovranno cercargli un impiego. Tutti grandi, grandissimi sui campi, e simboli di grandi club. Poi ciascuno smette, e allora eccolo dirigente. O candidato dirigente. E si indigna se l’offerta del club non è adeguata, non consona alla statura del campione che fu. Maldini pare sia ...

Terremotati - Come in guerra : "Serve una legge speciale - non abbandonateci" : Nel giorno in cui Papa Francesco visita le Marche e gli sfollati del terremoto del 2016 torna forte la rabbia di chi non si...

Chris Froome/ Come sta? Anche una frattura al collo : ricovero di sei settimane : Chris Froome Come sta? Anche una frattura al collo per il britannico dopo la caduta in ricognizione al Giro del Delfinato: ricovero di sei settimane.

Come la Luna ci ha conquistati : La Terra vista dalla Luna (foto: Nasa/Newsmakers) di Patrizia Caraveo A mezzo secolo dalla conquista della Luna da parte degli astronauti dell’Apollo 11, proviamo a riesaminare il nostro rapporto con la Luna per chiederci se non sia il caso di cambiare prospettiva. In altre parole, siamo stati noi a conquistare la Luna o è stato il nostro splendente satellite a conquistare noi? Questa è la tesi che sostengo nel mio libro conquistati dalla ...

ELEZIONI COMUNALI 2019 - Come SI VOTA/ Sardegna - preferenze e voto disgiunto : COME si VOTA alle ELEZIONI COMUNALI 2019: Sardegna: fac simile scheda, voto disgiunto, preferenze. Cosa cambia sopra e sotto i 15mila abitanti.

Cristiana Girelli : numero 10 - bomber e dj! Una tripletta Mondiale Come Paolo Rossi e Carolina Morace : Cristiana Girelli è l’eroina di Giamaica-Italia: i suoi 3 gol hanno spianato la strada alle azzurre verso gli ottavi. numero 10, bomber e dj del gruppo: la sua tripletta ricorda le imprese di Paolo Rossi e Carolina Morace Il sogno dell’Italia ai Mondiali di calcio femminili continua a suon di gol! Sono addirittura 5 le reti con le quali le azzurre hanno spazzato via la Giamaica, vittoria che ha permesso alle ragazze di coach ...

Taylor Mega confessa : ‘Potrei innamorarmi di una donna - Come di un uomo’ : Taylor Mega dopo la breve esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello, è tornata ad interagire con i suoi follower. Questa volta la ragazza ha scelto Instagram per fare chiarezza sul suo personale concetto dell’amore. Nell’ultimo periodo molti follower hanno domandato a Taylor, se avesse mai preso una cotta per una ragazza....Continua a leggere

Calciomercato Juventus - l’11 stellare con Sarri : una cessione eccellente (a sorpresa) ed il sostituto - Come cambia la squadra con alternative di lusso [FOTO] : 1/23 La Juventus di Sarri ...

“Ogni settimana ingeriamo 5 grammi di plastica - Come una carta di credito” : l’allarme del Wwf : Birra, frutti di mare e sale gli alimenti con più microparticelle, contenute anche dentro l’acqua che beviamo. I risultati...

Plastica - ogni settimana ne ingeriamo 5 grammi con acqua e cibi : “Come mangiare una carta di credito” : ogni settimana ingeriamo fino a 2000 minuscoli frammenti di Plastica, una quantità equivalente al peso di una carta di credito. A dirlo è lo studio “No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People” dell’Università australiana di Newcastle e commissionato dal Wwf, che combina i dati di oltre 50 precedenti ricerche. Secondo lo studio la maggior parte delle particelle ingerite sono sotto i 5 millimetri di ...

Il creatore di Pepe the Frog ha vinto una causa contro il sito di estrema destra che usava il personaggio Come meme : Il fumettista americano Matt Furie ha vinto una causa contro il sito di destra Infowars e il suo gestore, il conduttore radiofonico complottista Alex Jones, per l’uso non autorizzato del personaggio Pepe the Frog nei meme di estrema destra. Infowars e Jones

“Sto tornando in Italia Come una donna libera”. lo scrive Amanda Knox sul suo profilo Twitter : “Sto tornando in Italia come una donna libera”: lo scrive Amanda Knox sul suo profilo Twitter. La giovane americana aveva lasciato il Paese all’inizio di ottobre del 2011 dopo essere stata assolta dalla Corte d’assise d’appello di Perugia dall’accusa di avere partecipato all’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher.Sentenza con la quale era stata disposta la scarcerazione di lei e di Raffaele ...

Schema di Ponzi Truffa : Come funziona e Come individuarlo - esempi con BitCoin - perché è una truffa? : Lo Schema di Ponzi è un modello economico di Truffa a struttura piramidale, alla cui base non c’è nessun investimento che possa portare a valore o a profitto. Possiamo definire lo Schema di Ponzi come una “catena di Sant’Antonio”, il cui obiettivo è quello di frodare i risparmiatori. Il nome proviene da Carlo Ponzi, un italiano sbarcato negli Stati Uniti nel 1903. Ponzi ha ideato una Truffa ai danni degli immigrati di tutta la nazione e ...