Bilal è un elettrone libero Su YouTube ispira i giovani LGBTQ in tutta la

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) Cosa significa essere un “”? PerHassani, significa contare più di 970.000 iscritti al suo canale, essere scelto come rappresentante della Francia nella più grande competizione musicale al mondo e sfidare le concezioni tradizionalmente legate alla mascolinità.A soli diciannove anni, il giovane musicista androgino non avrebbe mai immaginato di diventare un’icona mondiale. Eppure, è il termine più calzante per il rappresentante francese all’Eurovision, che a maggio si è esibito alla serata finale indossando una parrucca bionda, suo marchio di fabbrica, e un completo bianco che scintillava mentre lui incantava la platea.Nella folla, i fan sventolavano bandiere arcobaleno e intonavano le parole delle sue canzoni. “Grazie perché ci permettete di sognare”, ha detto loro Hassani.A ...