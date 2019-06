Torino | Chiara Appendino | io indagata ma dimostrerò mia correttezza

La sindaca di Torino Chiara Appendino è indagata per una consulenza al suo ex portavoce : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è indagata: "Ho ricevuto un avviso di garanzia con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro al mio ex capo ufficio stampa per un valore di 5000€ lordi e che lui già restituì a suo tempo”, annuncia lei stessa attraverso un post su Facebook.Continua a leggere

La sindaca di Torino - Chiara Appendino - è indagata per concorso in peculato : La sindaca di Torino, Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle, è indagata per concorso in peculato. Lo ha detto la stessa Appendino in un post su Facebook, in cui ha raccontato di aver ricevuto un avviso di garanzia. La storia

Torino : Grillo - 'forza super Chiara - siamo tutti con te' : Roma, 15 mag. (AdnKronos) - "Forza super Chiara! siamo tutti con te!". Lo scrive in un tweet Beppe Grillo, esprimendo solidarietà alla sindaca M5S di Torino, Chiara Appendino.

CHIARA APPENDINO RICEVE BUSTA CON PROIETTILE/ Torino - M5s : 'Minacce non ci fermano' : Chira APPENDINO, il sindaco di Torino, ha ricevuto una BUSTA con PROIETTILE: nuova minaccia nei confronti del primo cittadino. Solidarietà M5s.

Busta con proiettile inviata alla sindaca di Torino - Chiara Appendino : "Ieri è stata recapitata in Comune una Busta indirizzata a me contente un proiettile". Così su Facebook la sindaca di Torino Chiara Appendino, destinataria di una Busta gialla recapitata in Comune, contenente un proiettile. "Non si sa chi sia il mittente nè quali siano le motivazioni - scrive la sindaca - so però molto bene che questi tentativi di intimidazione non sortiscono alcun effetto e, anzi, spronano a continuare a ...

Chiara Appendino - una busta con proiettile indirizzata alla sindaca di Torino : Una busta con all’interno un proiettile, indirizzata alla sindaca di Torino Chiara Appendino, è stata recapitata martedì agli uffici del Comune. Si tratta di un nuovo gesto intimidatorio nei confronti della prima cittadina che, già negli scorsi mesi, aveva ricevuto una busta esplosiva negli uffici di piazza Palazzo di Città.“Questi tentativi di intimidazione non sortiscono alcun effetto e, anzi, spronano a ...

Salone del Libro di Torino : la dichiarazione controversa di Altaforte - casa editrice vicina a Casapound - Sky TG24 - : Piovono critiche per la presenza di editori vicini a casaPound. Uno di loro, Francesco Polacchi, dichira: "Io sono fascista. L'antifascismo è il vero male di questo Paese"

Juve-Torino - le dichiarazioni dei protagonisti in vista del derby : “È vero che siamo usciti fuori dalla Champions League, ma vincere l’ottavo Scudetto consecutivo è una cosa straordinaria. Una cosa riuscita a pochi e che rimarrà sempre nella storia”. Sono le dichiarazioni di Juan Cuadrado, centrocampista della Juventus, nel corso di una intervista a Sky Sport, il pensiero è rivolto al derby contro il Torino. Per la Juventus lunga sessione con la palla, dopo la consueta fase di ...