Teatro d' autore e cinema pop Le passioni di un artista totale

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Claudio Siniscalchi Dalle riletture dei classici ai temi cari al grande pubblico. Con la fede cattolica come stella polare Chi vede Camping, esordio nellatografia di Franco Zeffirelli nel 1957, stenta a credere che l'sia proprio lui, il Maestro Franco Zeffirelli. Una coppia di giovani appena fidanzati (Marisa Allasio e Paolo Ferrari) decide di trascorrere una vacanza. I genitori della ragazza sono contrari, e gli appioppano il fratello (Nino Manfredi) a marcarli stretti, perché non accada l'irreparabile. Il terzetto finisce in un camping, gremito di tedeschi. Appena adocchiano la «maggiorata» (povera ma bella, e soprattutto piena di curve) parte la caccia, con i due ragazzi coalizzati a proteggere la giovane dalle grinfie teutoniche. Ironia, leggerezza, gioventù. Una commedia dell'Italia desiderosa di lavare i panni poveri nel boom economico. Ma il suo regista, ...

