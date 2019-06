Mondiale rally - In Sardegna vince Sordo - incidente per Tänak : Dani Sordo ha clamorosamente vinto il Rally Italia Sardegna, ottava prova del Mondiale Rally 2019. Lo spagnolo della Hyundai ha approfittato di un colpo di scena nella Power Stage finale, durante la quale Ott Tänak ha gettato alle ortiche una vittoria che aveva praticamente in pugno, per colpa di un suo errore. Sul podio salgono così Suninen (M-Sport) e Mikkelsen (Hyundai).Lerrore che non ti aspetti. Tänak era involato verso un successo che ...

Mondiale rally - Dal 2022 le vetture WRC saranno ibride : Librido arriva ufficialmente nel Mondiale Rally: il Consiglio Mondiale della Fia ha approvato i nuovi regolamenti tecnici per il 2022 che prevedono lutilizzo di un sistema ibrido supplementare per le vetture del WRC. Dopo tante chiacchiere sullargomento, oggi è arrivata dunque la conferma di quale futuro si prospetta per la categoria.Componenti standard. Lapproccio allibrido sarà graduale: per le prime tre stagioni, infatti, le squadre potranno ...

Mondiale rally - Citroen C3 Wrc di Ogier in testa al Sardegna 2019 : La sedicesima edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del FIA World Rally Championship, valida anche quale quarto atto del Campionato

Rally Sardegna 2019 : Tanak cerca il sorpasso Mondiale - Ogier e Neuville pronti a raccogliere la sfida : Ci siamo lasciati dieci giorni fa con la convincente vittoria di Ott Tanak nel Rally del Portogallo, con l’estone che ha completamente riaperto la propria corsa al titolo recuperando otto punti al leader Sebastien Ogier e allungando sull’altro pretendente al trono del WRC, Thierry Neuville. Lo spettacolo del Mondiale Rally arriva in Sardegna per uno dei più spettacolari e attesi appuntamenti della stagione che per la sedicesima volta ...

Rally Portogallo - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo le incredibili emozioni del Rally del Cile, si torna alla competizione nel Mondiale Rally 2019 con la settima stagionale: il Rally del Portogallo. La tappa lusitana riproporrà la consueta battaglia tra il leader del Mondiale, il francese Sebastien Ogier con 122 punti, inseguito dall’estone Ott Tanak con 112 e dal belga Thierry Neuville con 110. Vedremo al via anche Sebastien Loeb che prenderà il posto di Andreas Mikkelsen, per rendere ...

Mondiale rally - Tanak trascina la Toyota alla vittoria in Cile : Il Rally del Cile, sesto appuntamento del Mondiale Rally 2019, ha un solo padrone e risponde al nome di Ott Tanak. Il pilota estone della Toyota ha letteralmente dominato fin dalle prime battute, riuscendo a centrare un meritatissimo successo. Sul podio Cileno anche la Citroën di Ogier e la Hyundai di Loeb.vittoria di forza. La Yaris si è confermata la vettura da battere in terra Cilena e Tanak ha gestito la gara senza alcun problema, conducendo ...

Mondiale Rally. 'La carta vincente della Hyundai i20 è l'affidabilità' : Può essere l'anno giusto per vedere Neuville sul tetto del mondo? 'Siamo partiti per vincere il Mondiale piloti e costruttori. Quest'ultimo nell'ambito dei rally è il più importante. I conti si fanno ...

Mondiale rally - Neuville e la Hyundai vincono in Argentina : La Hyundai piazza una clamorosa doppietta in quello che doveva essere un fine settimana nel quale limitare i danni: Thierry Neuville ha vinto il Rally d'Argentina, mettendo le mani sul suo secondo successo consecutivo stagionale. Dietro di lui l'altra i20 guidata dal compagno di squadra Andreas Mikkelsen. Chiude sul gradino più basso del podio Sébastien Ogier a bordo della Citroen C3.Citroen in difficoltà. Dopo aver rischiato l'incidente nel ...