Elezioni in Sardegna | voto in corso a Cagliari e Sassari

Elezioni COMUNALI 2019 - COME SI VOTA/ Sardegna - preferenze e voto disgiunto : COME si VOTA alle ELEZIONI COMUNALI 2019 : Sardegna : fac simile scheda, voto disgiunto , preferenze . Cosa cambia sopra e sotto i 15mila abitanti.

Elezioni comunali 2019 in Sardegna : domenica si vota a Cagliari e Sassari : domenica 16 giugno si vota in 28 comuni della Sardegna. Due i comuni capoluogo coinvolti: Cagliari (capoluogo di Regione) e Sassari (capoluogo di provincia). In 11 comuni su 28 (tra cui Cagliari) si torna al voto prima della scadenza naturale della consiliatura. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23.Continua a leggere