Elezioni amministrative in Sardegna  Eletti i primi 9 sindaci c’è un leghista I dati

Elezioni amministrative in Sardegna A Cagliari affluenza in netto calo (-7%) : Partecipazione giù di sette punti rispetto al 2016. In lizza solo i candidato di centrodestra e centrosinistra dopo il forfait del M5S. Chiamati alle urne in 400.000

Elezioni amministrative - Emilia Romagna rosso sbiadito : L’Emilia Romagna non sarà leghista, ma la regina per eccellenza delle (ex) regioni rosse non sembra sfuggire a quel processo di “sfarinamento” del voto storicamente di sinistra che ha già reso, ad esempio, l’Umbria terra di contesa per tutte le forze politiche. Il voto in quest’area geografica ha monopolizzato l’attenzione post-ballottaggi, dopo le vittorie storiche del centrodestra a ...

Albania - Socialisti al governo chiedono le dimissioni presidente della Repubblica : ‘Vuole annullare Elezioni Amministrative’ : La maggioranza socialista di governo in Albania ha annunciato l’avvio delle procedure per la rimozione del presidente della Repubblica, Ilir Meta. Il sottosegretario per le relazioni con il Parlamento del Partito Socialista, Elisa Spiropali, ha spiegato che alla base della decisione dei politici guidati dal premier Edi Rama c’è la scelta del Capo dello Stato di annullare le elezioni amministrative in programma per il 30 giugno. Per ...

Elezioni amministrative - risultati dei ballottaggi : dopo 69 anni Ferrara sceglie la destra : Si è votato fino alle ore 23 di ieri sera, 9 giugno, per i ballottaggi delle Elezioni amministrative. Sono stati chiamati alle urne 3.648.485 elettori: alcuni risultati hanno destato sorpresa, altri invece si sono rivelati delle conferme. I risultati delle Elezioni per il centrosinistra È stata una domenica di voto per gli abitanti di 136 comuni, tra cui 16 capoluoghi di provincia, nei quali al primo turno nessuno dei candidati aveva superato il ...

Ballottaggi Elezioni amministrative : l’astensionismo - quasi il 50% - il vero vincitore : La lunga maratona delle elezioni europee, regionali, comunali, è terminata. L’ultimo appuntamento elettorale domenica scorsa in occasione del Ballottaggio nelle

Il presidente dell’Albania ha annullato le Elezioni amministrative del 30 giugno : Ilir Meta, presidente dell’Albania, ha cancellato le elezioni amministrative che si sarebbero dovute tenere il prossimo 30 giugno, sostenendo che al momento non ci siano le condizioni necessarie per elezioni «democratiche, rappresentative e inclusive». La decisione è arrivata dopo l’ennesima manifestazione

Elezioni Comunali 2019 - Ballottaggio/ Diretta risultati amministrative : come si vota : risultati Elezioni Comunali 2019: Diretta live dei Ballottaggi, affluenza, come si vota alle amministrative del 9 giugno e Fac simile scheda elettorale.

Elezioni europee e amministrative 2019 - nonostante i numeri nessun divorzio a breve tra Lega e M5s : I numeri hanno la loro importanza, vanno giudicati per ciò che rappresentano ma non consentono di fare previsioni a breve

I risultati delle Elezioni amministrative - in sintesi : Per il centrosinistra – che ha già vinto a Firenze, Bari e Bergamo – è andata meglio che alle europee, ma il centrodestra e la Lega sono cresciuti

Elezioni amministrative - a San Luca sconfitto Klaus Davi : l’ex infermiere Bruno Bartolo è sindaco con il 90% : Klaus Davi non ce l’ha fatta. San Luca ha scelto Bruno Bartolo e l’infermiere in pensione è il nuovo sindaco del comune in provincia di Reggio Calabria rimasto senza primo cittadino per sei anni dopo essere stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Il massmediologo ha raccolto in tutto 137 voti (9,79%), contro i 1.231 di Bartolo che quindi diventa sindaco con il 90,31% delle preferenze. Davi entra comunque in Consiglio e con la sua ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera puntata dedicata alle Elezioni Europee e Amministrative : puntata dedicata ai risultati del voto delle Elezioni per il Parlamento Europeo e per le Amministrative italiane, con approfondimenti e ospiti.

I risultati delle Elezioni amministrative : È iniziato lo spoglio in Piemonte e in quasi quattromila comuni, tra cui Firenze, Bari, Livorno e Bergamo: tutti i risultati man mano che arrivano

Elezioni amministrative 2019 - i risultati di tutti i comuni. A Perugia in testa Romizi : Secondo le proiezioni di Opinio Rai alle Comunali di Perugia è in testa il sindaco uscente, Andrea Romizi, candidato del centrodestra unito, con il 54,6%. Segue Giuliano Giubilei, candidato del centrosinistra con il 30,5% e Francesca Tizi, del Movimento 5 Stelle, con il 7%. La copertura del campione è del 16%....

Elezioni comunali e Regione Piemonte - al via lo spoglio per le amministrative : Gli exit poll danno il centrodestra abbondantemente avanti al governatore uscente Chiamparino. Seggi aperti in 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia, tra cui Firenze, Bari, Reggio Emilia, Bergamo, Perugia e Livorno