Ciro Immobile tirato in ballo in Spagna per un giro di partite truccate

Un murales per Ciro Immobile : a Ponte di Nona - immensa raffigurazione del centravanti [FOTO] : Ciro Immobile potrebbe ergersi ad eroe della Lazio in questo finale di stagione ricco di gare importanti per i biancocelesti Ciro Immobile è uno dei calciatori più importanti della rosa della Lazio, fondamentale per le dinamiche di Simone Inzaghi. In questo finale di stagione servirà il miglior Immobile per raggiungere gli obiettivi del club, Champions League e Coppa Italia, dunque i tifosi hanno pensato bene di spronarlo ulteriormente ...