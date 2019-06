U&D | Raffaella Mennoia sulle voci di crisi tra Angela e Alessio | ' Io sono basita'

Anticipazioni U&D - la rivelazione di Raffaella : 'Le tre scelte finali andranno in diretta' : Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5, sta per avviarsi verso il gran finale di questa edizione e l'attesa maggiore è tutta incentrata su quelle che saranno le scelte dei tre attuali tronisti in carica (Angela, Giulia e Andrea). I fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si chiedono se avremo modo di vedere delle nuove scelte in villa così come sono state le ultime trasmesse quest'anno oppure se si tornerà ...