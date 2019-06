Spazio & Tecnologia | sistema Galileo | la navigazione si fa app

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Il mondo dellasatellitare è in continua evoluzione, alla costante ricerca dell’innovazione. In questo scenario si posiziona al centro, ileuropeo di posizionamento globale gestito dall’agenzia dell’Unione europea Gsa, che sta collezionando numeri di successo nonostante manchino due anni alla sua piena operatività. Con i suoi 26 satelliti in orbita – riporta Global Science –è in grado di funzionare come e con l’omologo Gps statunitense e ilrusso Glonass, ma con una precisione superiore. Avviato dalla Commissione europea nel 2003 che ha incaricato l’ESA della sua realizzazione,non fornisce solo servizi di posizionamento e localizzazione accessibili gratuitamente ma della sua applicazione si beneficia in diversi settori specifici: dalla sicurezza marittima, aerea e ferroviaria al mondo bancario- finanziario, fino alle ...

