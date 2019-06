Nicola Zingaretti presenta la segreteria del Pd | fuori Matteo Renzi | umiliato ancora

Pd - Nicola Zingaretti nomina la nuova segreteria del partito : Andrea Martella è il coordinatore : Il segretario del partito democratico Nicola Zingaretti ha appena nominato la nuova segreteria: il coordinatore sarà Andrea Martella, vicesegretari Andrea Orlando (vicario) e Paola De Micheli; Marco Miccoli sarà il capo della segreteria politica del segretario. Responsabile ufficio stampa è Luigi Telesca.Continua a leggere

Massimo Cacciari - il paragone con Matteo Renzi con cui affonda Nicola Zingaretti : Picchia durissimo, Massimo Cacciari, sul Pd per il caso Luca Lotti. Intervistato da Il Fatto Quotidiano esordisce così: "Con questa faccenda siamo tornati ai livelli di Berlusconi". Non nasconde il disappunto, l'ex sindaco di Venezia, che punta il dito contro Nicola Zingaretti: "Lotti ha fatto quel

Massimo Cacciari accusa Nicola Zingaretti sul caso Luca Lotti : "Leader debole - cosa aspetta a cacciarlo?" : A Massimo Cacciari l'autosospensione di Luca Lotti dal Pd - è coinvolto nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati - non basta. Il filosofo chiama in causa direttamente il segretario del Partito Democratico: "cosa aspetta Nicola Zingaretti a cacciare quell'intrallazzatore di Lotti? Ve lo di

Nicola Zingaretti - abbiamo sette domande per te e il tuo Pd (l'ottava fatela voi lettori) : Immigrazione, precariato, età di pensionamento, reddito di cittadinanza, sostenibilità. sette quesiti al segretario democratico per capire la vera posizione del suo partito sui temi più importanti. E se anche voi avete delle domande sul programma dem, fatele nel form apposito: un'ampia selezione verrà pubblicata e consegnata al capo del Nazareno

Nicola Zingaretti su Lotti : "Il Pd che ho in mente non si occupa di nomine di magistrati" : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, interviene sull’affaire Csm che ha investito anche l’ex ministro dem Luca Lotti.“Di fronte all’indagine relativa al Csm - afferma -, data la delicatezza del tema, ritengo che occorrano la massima franchezza e precisione di giudizio. Se emergeranno rilievi penali, mi atterrò sempre al principio garantista e di civiltà giuridica secondo il quale prevale la presunzione ...

Antonio Socci contro Nicola Zingaretti : "La sinistra non fa autocritica - pensa di aver vinto le Europee" : Antonio Socci non ci sta e replica su Libero a coloro che definiscono "l'Italia che ha votato e che ha ridotto il centrosinistra al minimo storico (elezioni europee e ballottaggi) un'Italia di trogloditi, di analfabeti funzionali, di ignoranti o addirittura di fascisti e razzisti". E dove può risied

Ballottaggi elezioni comunali - Nicola Zingaretti : “Partito Democratico è l’alternativa a Salvini” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha commentato i risultati dei Ballottaggi delle elezioni comunali che si sono concluse ieri. Secondo il presidente della Regione Lazio è arrivato "un segnale forte dai territori", che dice che "l’alternativa a Salvini è possibile ed è rappresentata dal Pd e da un nuovo centrosinistra".Continua a leggere

Nicola Zingaretti esulta per la disfatta del Pd ai ballottaggi : "Noi l'alternativa a Salvini" : Compagni che sbagliano e continuano a sbagliare. Si parla dei ballottaggi alle Comunali, che hanno segnato una disfatta per la sinistra e per il Pd. disfatta simbolica con la "caduta" di roccaforti rosse come Ferrara e Forlì ma soprattutto disfatta numerica: si pensi che il centrosinistra perde 40 c

Nicola Zingaretti - rischio fascismo : contrordine compagni - stava scherzando : contrordine compagni. Non c' è nessun rischio fascismo, anzi non parliamone più perché così facciamo solo il gioco di Salvini. Intervenendo alla direzione nazionale del Partito democratico, il segretario Nicola Zingaretti fa retromarcia dopo settimane di striscioni sui balconi e di grida d' allarme

Elezioni europee - Nicola Zingaretti esulta : "Pd alternativa a Salvini" - via alla cannibalizzazione del M5s : "Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza del Pd". Nicola Zingaretti commenta così exit poll e proiezioni delle Elezioni europee che danno il dem come secondo partito, ormai in netto vantaggio sul M5s crollato sotto il 18%. È iniziato, forse, il processo di cannibalizzazione dei voti g

Nicola Zingaretti - le traveggole del capo Pd : votatemi o torna Auschwitz : Breve storia di un leader (e di un partito) in chiara difficoltà. Ieri Nicola Zingaretti, capo del Pd, è salito a Milano per chiudere la campagna elettorale e si è trovato a parlare di fronte a una manciata di persone. Due, massimo tremila, radunate davanti all' Arco della Pace, giunte lì per sentir

Pomeriggio Cinque - Nicola Zingaretti : «Il governo è come Mark Caltagirone - in realtà non c’è» : Barbara D'Urso e Nicola Zingaretti Il Partito Democratico riparte da Mark Caltagirone. Il mistero sul marito fantasma di Pamela Prati, che in questi mesi ha catalizzato l’attenzione mediatica di giornali, web e televisione, è arrivato perfino ‘in politica’. Durante l’appuntamento di ieri con Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso, in vista delle imminenti elezioni europee, ha ospitato in studio il ...

Nicola Zingaretti del Pd a Pomeriggio 5 cita Mark Caltagirone (VIDEO) : Il team che ne cura la comunicazione televisiva ha tra i suoi vari compiti anche quello di preparare l'esponente politico al contesto televisivo entro il quale si appresta ad entrare. Ecco spiegato perché, nel corso dell'intervista di oggi a Pomeriggio Cinque, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha fatto un esplicito riferimento alla nota faccenda gossippara di Mark Caltagirone, il marito fantasma di Pamela Prati (clicca sulla foto in ...

Nicola Zingaretti : “Governo è come Mark Caltagirone - litigano ma non esiste” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, attacca il governo ironizzando sulla figura di Mark Caltagirone, il presunto imprenditore che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati: "L'esecutivo mi sembra un po’ come Mark Caltagirone. Stanno lì, litigano, ma poi quando si tratta dei problemi delle persone non fanno niente. In realtà non c’è".Continua a leggere