Il posto più stretto della terra è un ponte delle Bahamas che divide l’oceano dalla

Neil Patrick Harris ha rivelato il posto più trasgressivo dove ha fatto l'amore ed è da veri equilibristi : Hot!

Amadeus conduttore di Ora o mai più: le rivelazioni sul programma a Tv Talk Amadeus è il conduttore di Ora o mai più, il programma rivelazione Rai delle ultimi stagioni televisive. Ma sapevate già che l'idea di questa trasmissione porta anche il nome di Carlo Conti? Quest'ultimo infatti è tra gli autori di Ora o […]

La Juve tra i tre club più trasparenti in Champions. Napoli al 21simo posto : In vista della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham di sabato sera, Dyntra ha pubblicato un rapporto in cui analizza la trasparenza delle 32 squadre di calcio che hanno partecipato alla competizione quest’anno. Dyntra ha classificato le squadre in base a 92 indicatori che misurano la trasparenza istituzionale, la comunicazione e la relazione con i tifosi attraverso i canali ufficiali, e la trasparenza economico-finanziaria ...

La Serie A e i social - i dieci calciatori più seguiti : sorprese al terzo e quarto posto : I calciatori sono già popolari di suo. Ma, da quando esistono i social network, sicuramente hanno aumentato di molto la loro fama. A tal proposito, l’agenzia specializzata IQUII Sport ha stilato una classifica relativa ai calciatori di Serie A più seguiti sui social. Anche qui è dominio juventino, con il podio dominato da Ronaldo (122 milioni di follower su Facebook, 78 su Twitter e 166 su Instagram), Dybala e, a sorpresa, ...

VIDEO MotoGP - Andrea Dovizioso : “Bene il secondo posto - ma serve qualcosa in più dalla Ducati” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà dopo il secondo posto di oggi al termine del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati guarda il bicchiere mezzo pieno, con una classifica che lo vede a soli otto punti di distacco da Marc Marquez, ma dall’altra non può essere contento della sua GP19 che, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport, non è ancora abbastanza per pareggiare la formidabile Honda del campione del ...

Un posto al sole - trame dal 27 al 31 maggio : Franco e Angela sempre più distanti : Un posto al sole continuerà a tenere compagnia ai suoi fedeli telespettatori con storie sempre più intense. Le trame relative alle puntate in onda dal 27 al 31 maggio, rivelano che Franco e Angela nonostante l'arresto di Gaetano Prisco, non riusciranno ad essere sereni e tra di loro ci sarà sempre più distanza. Intanto, Patrizio sarà sempre più su di giri e Vittorio scoprirà che la ragione del suo strano comportamento è l'assunzione di sostanze ...

MotoGp - Dovizioso tra gioie e dolori : buon secondo posto ma “dobbiamo fare di più!” : Andrea Dovizioso ha parlato del suo secondo posto al Gp di Francia, alle spalle del suo rivale Marc Marquez che è parso più in palla Dopo il secondo posto al Gp di Francia, Andrea Dovizioso si è presentato ai microfoni di Skysport per parlare della gara appena conclusa. Un Dovi un po’ abbattuto per non essere riuscito a competere con Marquez, ma il sorriso per il secondo posto c’è eccome: “i secondi posti servono eccome, ...

MotoGp – Dovizioso si accontenta del quarto posto a Le Mans : “era più facile commettere errori che fare un buon risultato” : Dovizioso soddisfatto del risultato delle qualifiche del Gp di Francia: le parole del forlivese della Ducati da Le Mans Il Ducati Team è stato protagonista di una prestazione positiva nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, disputate in condizioni particolarmente difficili a causa della pioggia caduta ad intermittenza sul tracciato di Le Mans fin dalle prime ore del mattino. Danilo Petrucci ha conquistato la sua prima prima fila del ...

Il libro dell’editore Altaforte su Matteo Salvini è al primo posto della classifica dei libri più venduti su Amazon : Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio – il libro al centro delle polemiche che hanno portato all’esclusione del suo editore, Altaforte, dal Salone del libro di Torino – in questo momento è al primo posto della classifica generale dei libri

Rai - Crozza a Fazio : “Il tuo è diventato il lavoro più pericoloso del mondo - sei nel fegato di Salvini al posto di Boldrini” : Nella consueta copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, Maurizio Crozza scherza sulla situazione del conduttore bersaglio degli attacchi del ministro degli Interni, oltre 70 da ottobre a oggi:”Nel novero dei mestieri più pericolosi del mondo ci sono il collaudatore di tute alari, l’assaggiatore dei piatti di Kim Jong-un e il conduttore di Che tempo che Fa“. Video Rai L'articolo Rai, Crozza a Fazio: “Il ...

[Il punto] Selezione navigator : a Sondrio ci sono più speranze di avere il posto - a Campobasso meno. I dati per regione : Il processo di Selezione dei navigator , figure destinate ad assistere tecnicamente i centri per l'impiego nella guida verso l'occupazione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, è avviato. Si ...

L'Atalanta non si ferma più : Udinese ko 2-0 e quarto posto in classifica : Marco Gentile Le reti di de Roon e Pasalic hanno permesso alL'Atalanta di mandare al tappeto l'Udinese di Tudor. Con questo successo i nerazzurri si prendono il quarto posto L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ci mette 80 minuti per piegare la resistenza dell'ostica Udinese di Igor Tudor e lo fa grazie ai gol di de Roon, su calcio di rigore guadagnato da Masiello, e di Pasalic, a cinque dal novantesimo. Nonostante le fatiche di coppa ...

Napoli blinda il secondo posto - Frosinone sempre più in B : 2-0 allo Stirpe : Un gol per tempo di Mertens e Younes consentono al Napoli di battere il Frosinone nell'anticipo di mezzogiorno, valido per la 34esima giornata di Serie A. La squadra di Ancelotti con 70 punti si porta a +8 sull'Inter e di fatto blinda il secondo posto alle spalle della Juventus. Protagonista di gior

La Roma più bella vola al quarto posto. Pastore incanta - Totti e Ranieri chiamano Conte : Roma-Cagliari 3-0: i giallorossi accarezzano il sogno del quarto posto, in attesa delle partite di Milan e Atalanta, rispettivamente contro il Torino e Udinese. Roma-Cagliari è durata sette minuti . L'...