Com’era Franco Zeffirelli nei ricordi di chi lo rimpiange

(Di sabato 15 giugno 2019) «Era un grande artista e un uomo generoso che aiutava davvero le persone in difficoltà. Mi sono molto emozionato alla notizia anche se sapevo che stava male, l’avevo visto un mese e mezzo fa». Massimo Ghini ricorda, scomparso a 96 anni, come un amico sincero e come un grande artista internazionale. «La prima volta che sono andato alla sua villa a Positano», racconta, «mi ha aperto la porta Gregory Peck e tutto il mondo, quando veniva a Roma, andava a pranzo a cena, a una festa a casa di. Faccio prima a dire chi non ho incontrato. Andavano tutti a omaggiarlo e tu ti trovavi davanti a dei geni artistici. Io sono cresciuto senza maestri e senza scuole, ma lui è stato un punto di riferimento importantissimo e la persona che per prima mi ha fatto toccare con mano la realtà internazionale». https://twitter.com/la Biennale/status/1139884413825814528 Un tè con Mussolini ...

