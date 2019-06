calcioweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Nuovi dettagli per quanto riguarda il mondo del, nel dettaglio la Procura della Repubblica di Campobasso ha emesso gli avvisi di conclusenei confronti di 9delin relazione agli incidenti in occasione della partita allo stadio Selva Piana, tra SsD Campobasso e Asd1927 l’1 ottobre 2017. Le accuse erano di condotte violente mediante lancio di materiale pericoloso e utilizzo di corpi contundenti che creavano pericolo alle persone. Per i responsabili età compresa tra i 21 e i 50 anni. I supporter abruzzesi, a bordo di tre pulmini scendevano dai mezzi e lanciavano bottiglie e altri oggetti contundenti contro iavversari, danneggiata un’auto e cercato il contatto fisico con ilocali.L'articolo, sileper 9delWeb.

CalcioWeb : Calcio violento, si concludono le indagini per 9 tifosi del #Francavilla - FINOALL68236290 : @pizzigo Cocainomane, puttaniere, evasore, violento, frequentatore di camorristi, obeso , sottoculturato e malato.… - MgabriellaElle : RT @SimoRacca84: Sarà la 3°volta che vedo una partita di calcio femminile, e seppur constatando evidenti differenze tecniche, è bellissimo… -