Tifosi traditi e tradizione ‘snobbata’ | la Oracle Arena abbandona i suoi ‘Guerrieri’

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il match tra Golden State e Toronto Raptors della scorsa notte è stato l’ultimo giocato dagli Warriors alla, dal momento che nella prossima stagione di sposteranno al Chase Center di San Francisco I Golden State Warriorsno lacon una sconfitta pesantissima, costata il terzo anello NBA consecutivo. Curry e compagni infatti dalla prossima stagione giocheranno al Chase Center di San Francisco, dove debutteranno il 5 ottobre per una sfida di pre-season contro i Los Angeles Lakers. LaPresse/XinHua Un modo non proprio bellissimo per chiudere la propria epopea ad Oakland per gli Warriors, battuti tre volte su tre davanti al proprio pubblico nella serie delle Finals contro Toronto Raptors, riusciti a vincere il proprio primo anello nell’ormai vecchia casa di Golden State. La chiusura dellarappresenta un duro colpo per quei ...

Marte1772 : RT @TolliVincenzo: ?? #Sarri: 'I tifosi napoletani si sentono traditi? Fedeltà è quando dai il 110% nel momento in cui ci sei' Poveri #sarr… - SBontini : @napolista Per me è l’articolo che spiega chiaramente le reazioni di molti tifosi. C’è passione, identità nel calci… - BlancAyAzuL89 : RT @TolliVincenzo: ?? #Sarri: 'I tifosi napoletani si sentono traditi? Fedeltà è quando dai il 110% nel momento in cui ci sei' Poveri #sarr… -