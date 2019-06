Tasso BCE 2019 | valore oggi aggiornato | storico e previsioni

correttainformazione

(Di venerdì 14 giugno 2019) IlBCE è unche interessa principalmente a tutti gli istituti di credito europei. Difatti quando questi ultimi prendono delle somme di denaro in prestito presso la Banca Centrale Europea, sono tenuti a pagare ildeldi riferimento. Questo viene anche detto Refi, un’abbreviazione della parola anglosassone refinancing. La traduzione letterale del termine refinancing è rifinanziamento, dunque in questo caso va ad indicare ildi riferimento per le manovre di rifinanziamento della Banca centrale europea. IldelBCE viene stabilito mese per mese nelle riunioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea. Attualmente questoè stabile dalla riunione del Consiglio con data 10 marzo 2016. Nei prossimi paragrafi vedremo più nello specifico quant’è iladdelBCE. Analizzeremo il cambiamento che ha subito ...

