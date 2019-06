Paolo Savona | “Le criptovalute diventino di monopolio pubblico”

wired

(Di venerdì 14 giugno 2019)(foto: Giulio Napolitano/Bloomberg) “Ledi. Così parlò, presidente della Consob, e fino a pochi mesi fa (discusso) ministro per gli Affari europei. Durante il suo discorso all’incontro annuale con la comunità finanziaria a Milano,ha lanciato l’idea di sdoganare lesotto l’egida dello stato, infrangendo di fatto l’ultimo tabù della finanza. Non è un’apertura ai bitcoin, chenon cita, ma poco ci manca. “La diffusione delle” – ha spiegato l’economista – “è un’altra esperienza dalla quale trarre insegnamento per proteggere il risparmio. L’ideale sarebbe che l’uso di questo strumento, per ora paramonetario se non proprio finanziario, diventipubblico, come accaduto per la moneta di base. Alcuni stati si stanno muovendo in questa ...

