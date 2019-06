(Di venerdì 14 giugno 2019) Gli scienziati sono riusciti a creare unmagnete che è in grado di generare ilpiùdel. Stiamo parlando di 45,5 Tesla in soli 390 grammi di magnete, e il record precedente era di 45 Tesla per 35 tonnellate di strumento. Per avere un’idea di quanto sia, ci basta pensare che il magnete di una risonanza magnetica funzionale genera undi 2-3 Tesla e che il precedente magnete che deteneva il record di ‘re delpiùdelè del 1999, arrivava a 45 Tesla e pesava 35 tonnellate.